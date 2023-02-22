Яке свято відзначає церква 22 лютого: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

22 лютого православні віруючі згадують про святих Панкратія та Микиту. У народі говорили, що в цей день зима вночі тікає.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Традиції цього дня

Відомо, що Панкратій прославився завдяки своїй вірі в Бога і вірності. І за це Господь нагородив святого даром чудотворця. Панкратій допомагав бідним, надавав допомогу нужденним і зцілював хворих.

Святий Микита вірував у Христа і мав також дар чудотворця. Він відмовився від усіх почестей, звань і жив у дуже скромних умовах. Як і багато інших послідовників Христа, святий постраждав від гонінь єретиків.

У народі цей день назвали День Панкратія або Никифорів день, також його називали Лаптєвим, тому що був звичай сьогодні займатися їхнім плетивом. Також до 22 лютого запаси їжі добігали кінця. Тому селяни починали купувати зерно навесні. А ще насіння було заведено виносити на мороз, а потім знову забирати у тепло. Вважали, що тоді можна отримати добрий урожай.

Головні прикмети 22 лютого

Яким по холоду буде день та наступні шість – таким по теплу буде березень;

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною;

Якщо на деревах багато снігу – до потепління;

Якщо гілки дерев погнулися під снігом, то до хорошого врожаю.

Що не можна робити у цей день

Не варто сміятися, веселитися, голосно розмовляти та взагалі жартувати.

Заборонено займатися брудною роботою.

Хто сьогодні святкує день ангела

Іменини цієї дати у Геннадія, Інокентія, Івана, Петра, Василя і Тихона.