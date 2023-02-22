Какой праздник отмечает церковь 22 февраля: почему этот день опасен, а у кого день ангела

22 февраля православные верующие вспоминают о святых Панкратие и Никите. В народе говорили, что в этот день ночью убегает зима.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Традиции этого дня

Известно, что Панкратий прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.

Святой Никита веровал в Христа и имел также дар чудотворца. Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков.

В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением. Также к 22 февраля запасы еды подходили к концу. Поэтому крестьяне начинали покупать зерно к весне. А еще семена было принято выносить на мороз, а потом снова забирать в тепло. Полагали, что тогда можно получить хороший урожай.

Главные приметы 22 февраля

Каким по холоду будет день и следующие шесть - таким по теплу будет март;

Если в этот день потеплело - скоро будут сильные морозы;

Если на деревьях много снега - к потеплению;

Если ветки деревьев погнулись под снегом - к хорошему урожаю.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит смеяться, веселиться, громко разговаривать и вообще шутить.

Запрещено заниматься грязной работой.

Кто сегодня празднует день ангела

Именины в эту дату у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.