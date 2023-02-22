Какой праздник отмечает церковь 22 февраля: почему этот день опасен, а у кого день ангела
22 февраля православные верующие вспоминают о святых Панкратие и Никите. В народе говорили, что в этот день ночью убегает зима.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
Традиции этого дня
Известно, что Панкратий прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.
Святой Никита веровал в Христа и имел также дар чудотворца. Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков.
В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением. Также к 22 февраля запасы еды подходили к концу. Поэтому крестьяне начинали покупать зерно к весне. А еще семена было принято выносить на мороз, а потом снова забирать в тепло. Полагали, что тогда можно получить хороший урожай.
Главные приметы 22 февраля
- Каким по холоду будет день и следующие шесть - таким по теплу будет март;
- Если в этот день потеплело - скоро будут сильные морозы;
- Если на деревьях много снега - к потеплению;
- Если ветки деревьев погнулись под снегом - к хорошему урожаю.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит смеяться, веселиться, громко разговаривать и вообще шутить.
- Запрещено заниматься грязной работой.
Кто сегодня празднует день ангела
Именины в эту дату у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.
Также читайте, как правильно называть Сырную неделю – Масленица, Масница или Колодий.
Кроме того узнайте, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.