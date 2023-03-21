Яке свято відзначає церква 21 березня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

Традиції цього дня

У народі 21 березня називали "Вербоносиця". Звали цей день так бо вже починає розпускатися верба. А у наших пращурів це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо у цей день відпороти хворого гілочками верби, то він скоро видужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти.

Наші пращури вважали, що з 21 березня починалася справжня весна. А ще було заведено вшановувати вербу - вона якраз у цей час починала розпускатися.

Прикмети на 21 березня

гілочки верби несли додому, щоб вони вигнали всі неприємності;

цього дня в жодному разі не можна садити вербу;

швидкі хмари і пливуть високо – на хорошу погоду;

прилетіли жайворонки – до ранньої та теплої весни.

Що сьогодні не можна робити

21 березня не можна будувати плани – навряд чи здійсняться;

Сьогодні не можна розпочинати серйозні справи – їхнього вдалого завершення чекати не варто.

День ангела відзначають Опанас, Володимир та Іван.