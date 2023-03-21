Яке свято відзначає церква 21 березня: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

21 березня віруючими людьми вшановується преподобний Феофілакт сповідник. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою.
Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
У народі 21 березня називали "Вербоносиця". Звали цей день так бо вже починає розпускатися верба. А у наших пращурів це дерево наділялося чималою магічною силою. Вірили, якщо у цей день відпороти хворого гілочками верби, то він скоро видужає, а здоровий не буде цілий рік хворіти.
Наші пращури вважали, що з 21 березня починалася справжня весна. А ще було заведено вшановувати вербу - вона якраз у цей час починала розпускатися.
День ангела відзначають Опанас, Володимир та Іван.
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