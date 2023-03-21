Какой праздник отмечает церковь 21 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела

21 марта верующими людьми почитается преподобный Феофилакт исповедник. В народе в этот день отмечалась Вербоносица.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.
В народе 21 марта называли "Вербоносица". Называли этот день так потому, что уже начинает распускаться ива. А у наших предков это дерево наделялось немалой магической силой. Верили, если в этот день отпороть больного веточками ивы, то он скоро поправится, а здоровый не будет целый год болеть.
Наши предки считали, что с 21 марта начиналась настоящая весна. А еще было принято чествовать вербу – она как раз в это время начинала распускаться.
День ангела отмечают Афанасий, Владимир и Иван.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.
Также читайте о трех родительских субботах марта 2023 года, в которые надо поминать предков.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.