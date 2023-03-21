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Какой праздник отмечает церковь 21 марта: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

21 марта верующими людьми почитается преподобный Феофилакт исповедник. В народе в этот день отмечалась Вербоносица.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

В народе 21 марта называли "Вербоносица". Называли этот день так потому, что уже начинает распускаться ива. А у наших предков это дерево наделялось немалой магической силой. Верили, если в этот день отпороть больного веточками ивы, то он скоро поправится, а здоровый не будет целый год болеть.

Наши предки считали, что с 21 марта начиналась настоящая весна. А еще было принято чествовать вербу – она как раз в это время начинала распускаться.

Приметы на 21 марта

  • веточки вербы несли домой, чтобы они изгнали все неприятности;
  • в этот день ни в коем случае нельзя сажать вербу;
  • быстрые облака и плывут высоко – к хорошей погоде;
  • прилетели жаворонки – к ранней и теплой весне.

Что сегодня нельзя делать

  • 21 марта нельзя строить планы – вряд ли осуществятся;
  • Сегодня нельзя начинать серьезные дела – их удачного завершения ждать не стоит.

День ангела отмечают Афанасий, Владимир и Иван.

Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.

Также читайте о трех родительских субботах марта 2023 года, в которые надо поминать предков.

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