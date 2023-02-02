Яке свято відзначає церква 2 лютого: чому цей день небезпечний, у кого день ангела

Історія святого Євфимія

Святий Євфимій народився у сім'ї його батьків пізно. Після смерті батька мати віддала його на виховання єпископу, як пообіцяла Христові. У 30 років Євфимій став пресвітером та управителем монастиря. Але він мріяв про самотність, тому пішов жити в пустелю і став пустельником.

Євфимій мав дар зцілення. Де б він не знаходився, слава про нього миттєво розліталася. Багато хто приходив до нього і залишався. Він збудував лавру, церкву якої було освячено Єрусалимським Патріархом. За служіння Богу Євфимія назвали Великим.

Останній зимовий місяць – це час хуртовин, завірюх та снігопадів. Таку погоду й чекали на Юхима. Люди вірили, що хуртовини, що розігралися, – це нечиста сила вирує.

Головні прикмети цього дня

Якщо у Юхимів день завірюха, значить, весна буде холодною, з частими завірюхами.

Якщо у середині дня світить сонце, то літо буде дощовим.

Якщо іній – до осінніх заморозків.

Якщо курка хвостом крутить, а кішка підлогу шкребе, значить, незабаром хуртовина почнеться.

Що сьогодні не можна робити

Не виходьте з дому пізно ввечері.

Не піднімайте із землі дрібні гроші.

2 лютого день ангела у таких імен: Павло, Лев, Лаврентій, Захар, Юхим, Римма та Інна.