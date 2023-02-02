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Какой праздник отмечает церковь 2 февраля: почему этот день опасен, а у кого день ангела

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

2 февраля православные всего мира чтят память святого Евфимия.

В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.

История святого Евфимия

Святой Евфимий родился в семье его родителей поздно. После смерти отца мать отдала его на воспитание епископу, как пообещала Христу. В 30 лет Евфимий стал пресвитером и управителем монастыря. Но он мечтал об одиночестве, поэтому ушел жить в пустыню и стал отшельником.

Евфимий обладал даром исцеления. Где бы он ни находился, слава о нем разлеталась мгновенно. Многие приходили к нему и оставались. Он построил лавру, церковь которой была освящена Иерусалимским Патриархом. За служение Богу Евфимия нарекли Великим.

Последний зимний месяц – это время метелей, вьюг и снегопадов. Такую погоду и ждали на Ефима. Люди верили, что разыгравшиеся метели – это нечистая сила бушует.

Главные приметы этого дня

  • Если в Ефимов день вьюга, значит, весна будет холодной, с частыми метелями.
  • Если в середине дня светит солнце, то лето будет дождливым.
  • Если иней – к осенним заморозкам.
  • Если курица хвостом вертит, а кошка пол скребет, значит, скоро метель начнется.

Что сегодня нельзя делать

  • Не выходите из дома поздно вечером.
  • Не поднимайте с земли мелкие деньги.

2 февраля день ангела у таких имен: Павел, Лев, Лаврентий, Захар, Ефим, Римма и Инна.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.

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