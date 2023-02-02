Какой праздник отмечает церковь 2 февраля: почему этот день опасен, а у кого день ангела

2 февраля православные всего мира чтят память святого Евфимия.
В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
Святой Евфимий родился в семье его родителей поздно. После смерти отца мать отдала его на воспитание епископу, как пообещала Христу. В 30 лет Евфимий стал пресвитером и управителем монастыря. Но он мечтал об одиночестве, поэтому ушел жить в пустыню и стал отшельником.
Евфимий обладал даром исцеления. Где бы он ни находился, слава о нем разлеталась мгновенно. Многие приходили к нему и оставались. Он построил лавру, церковь которой была освящена Иерусалимским Патриархом. За служение Богу Евфимия нарекли Великим.
Последний зимний месяц – это время метелей, вьюг и снегопадов. Такую погоду и ждали на Ефима. Люди верили, что разыгравшиеся метели – это нечистая сила бушует.
2 февраля день ангела у таких имен: Павел, Лев, Лаврентий, Захар, Ефим, Римма и Инна.
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