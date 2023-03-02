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Яке свято відзначає церква 2 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

2 березня у православному календарі – це день пам'яті святого мученика Феодора Тірона.

У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

У цей день наші предки вимовляли на вечірній зорі змови проти кікімори. Для максимального ефекту обряд слід повторити через два тижні. До цих святих люди зверталися за допомогою у пошуках тих, хто загубився, а також із проханням захистити їх від зла. Згодом люди почали їх боятися. Чому так сталося, досі невідомо.

Головні народні прикмети цього дня

  • Яка погода у цей день такому і літу бути.
  • Ворона купається – до тепла.
  • Якщо день туманний, то травень буде холодним.
  • Яскравий місяць увечері обіцяв гарний урожай взагалі, а дощ — велика кількість хліба та льону.
  • Якщо птахи повертаються із теплих країн, то весна буде ранньою.

Що не можна робити у цей день

  • У цей день не дивіться на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку - це передбачає важкі хвороби.
  • Не відмовляйте у милостині цієї дати.
  • Не рекомендується поводитися занадто шумно.

Сьогодні день ангела святкують Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман та Федір.

Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.

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