Яке свято відзначає церква 2 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

2 березня у православному календарі – це день пам'яті святого мученика Феодора Тірона.
У матеріалі Styler дізнайтеся, що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
У цей день наші предки вимовляли на вечірній зорі змови проти кікімори. Для максимального ефекту обряд слід повторити через два тижні. До цих святих люди зверталися за допомогою у пошуках тих, хто загубився, а також із проханням захистити їх від зла. Згодом люди почали їх боятися. Чому так сталося, досі невідомо.
Сьогодні день ангела святкують Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман та Федір.
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