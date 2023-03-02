Яке свято відзначає церква 2 березня: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Традиції цього дня

У цей день наші предки вимовляли на вечірній зорі змови проти кікімори. Для максимального ефекту обряд слід повторити через два тижні. До цих святих люди зверталися за допомогою у пошуках тих, хто загубився, а також із проханням захистити їх від зла. Згодом люди почали їх боятися. Чому так сталося, досі невідомо.

Головні народні прикмети цього дня

Яка погода у цей день такому і літу бути.

Ворона купається – до тепла.

Якщо день туманний, то травень буде холодним.

Яскравий місяць увечері обіцяв гарний урожай взагалі, а дощ — велика кількість хліба та льону.

Якщо птахи повертаються із теплих країн, то весна буде ранньою.

Що не можна робити у цей день

У цей день не дивіться на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку - це передбачає важкі хвороби.

Не відмовляйте у милостині цієї дати.

Не рекомендується поводитися занадто шумно.

Сьогодні день ангела святкують Маріанна, Марія, Михайло, Микола, Павло, Роман та Федір.