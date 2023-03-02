Какой праздник отмечает церковь 2 марта: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Традиции этого дня

В этот день наши предки произносили на вечерней заре заговоры против кикиморы. Для максимального эффекта обряд следовало повторить спустя две недели. К этим святым люди обращались за помощью в поисках потерявшихся, а также с просьбой защитить их от зла. Впоследствии люди стали бояться их. Почему так произошло, до сих пор неизвестно.

Главные народные приметы этого дня

Какая погода в этот день такому и лету быть.

Ворона купается – к теплу.

Если день туманный, то май будет холодным.

Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.

Что нельзя делать в этот день

В этот день не смотрите на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду - это предсказывает тяжелые болезни.

Не отказывайте в милостыни в эту дату.

Не рекомендуется вести себя слишком шумно.

Сегодня день ангела празднуют Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.