Яке свято відзначає церква 17 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

17 лютого православна церква згадує святого Миколая.
Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.
Святий Миколай був відомий усім своїм даром зцілення. Йому молилися про зцілення хвороб, читають охоронні молитви і змови від зустрічі з диким звіром. Цей день завжди вирізнявся суворими морозами. Знахарі на Миколу Студеного проводили лікування від недокрів'я, тілесної слабкості та хвороб підшлункової залози та шлунка.
Наші предки називали 17 лютого вдалим днем для ворожінь, обрядів на багатство та швидкий продаж. Особливу увагу звертали на сни.
Жінки цього дня клопотали в хліві, особливо ретельно доглядали худобу, читали над нею особливі охоронні молитви - щоб звір, що розгулявся, не задер.
День Ангела святкують Авраамій, Георгій, Ядор, Ясим, Іван, Йосип, Ісидор, Кирило, Констанція, Копрій, Микола, Фалалей, Феоктист, Юрій.
Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним та католицьким календарем.
Крім того, читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.