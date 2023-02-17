Какой праздник отмечает церковь 17 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Традиции этого дня

Святой Николай был известен всем своим даром исцеления. Ему молились об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем. Этот день всегда отличался суровыми морозами. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия, телесной слабости и болезней поджелудочной железы и желудка.

Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание обращали на сны.

Женщины в этот день хлопотали в хлеву, особенно тщательно ухаживали за скотиной, читали над ней особые охранные молитвы - чтобы разгулявшийся зверь не задрал.

17 февраля вспоминают святого Николая (фото: wikipedia.org)

Главные приметы этого дня

Иней на Николая — к хорошему урожаю;

Лес почернел — жди оттепели;

Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.

Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.

Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.

Что нельзя делать в этот день

На Николу Студеного нельзя ходить в лес, охотиться

Также нельзя отправляться в дальнюю дорогу - пути не будет.

Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать.

17 февраля не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.

День Ангела празднуют Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Констанция, Коприй, Николай, Фалалей, Феоктист, Юрий.