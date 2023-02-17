Какой праздник отмечает церковь 17 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

17 февраля православная церковь вспоминает святого Николая.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Святой Николай был известен всем своим даром исцеления. Ему молились об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем. Этот день всегда отличался суровыми морозами. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия, телесной слабости и болезней поджелудочной железы и желудка.
Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание обращали на сны.
Женщины в этот день хлопотали в хлеву, особенно тщательно ухаживали за скотиной, читали над ней особые охранные молитвы - чтобы разгулявшийся зверь не задрал.
День Ангела празднуют Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Констанция, Коприй, Николай, Фалалей, Феоктист, Юрий.
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