Яке свято відзначає церква 17 лютого: що суворо не можна робити цього дня, а у кого день ангела

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Святий Миколай був відомий усім своїм даром зцілення. Йому молилися про зцілення хвороб, читають охоронні молитви і змови від зустрічі з диким звіром. Цей день завжди вирізнявся суворими морозами. Знахарі на Миколу Студеного проводили лікування від недокрів'я, тілесної слабкості та хвороб підшлункової залози та шлунка.

Наші предки називали 17 лютого вдалим днем для ворожінь, обрядів на багатство та швидкий продаж. Особливу увагу звертали на сни.

Жінки цього дня клопотали в хліві, особливо ретельно доглядали худобу, читали над нею особливі охоронні молитви - щоб звір, що розгулявся, не задер.

17 лютого згадують святого Миколая (фото: wikipedia.org)

Головні прикмети цього дня

Іній на Миколу – до гарного врожаю;

Ліс почорнів — чекай на відлигу;

Гілки ялинки до низу згинаються - буде сніг, вгору піднято - встановиться ясна погода;

Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птаха — до новин, свиню — до важких життєвих випробувань.

Морозні візерунки піднімаються склом вгору — до зниження температури.

Туман тримається високо - на хорошу погоду, опускається на землю - до відлиги та снігу.

Що не можна робити у цей день

На Миколу Студеного не можна ходити в ліс, полювати

Також не можна вирушати в далеку дорогу – шляху не буде.

Не можна бажати іншим зла, проклинати та заздрити.

17 лютого не рекомендується без потреби стригтися, обрізати нігті та митися.

День Ангела святкують Авраамій, Георгій, Ядор, Ясим, Іван, Йосип, Ісидор, Кирило, Констанція, Копрій, Микола, Фалалей, Феоктист, Юрій.