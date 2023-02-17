ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой праздник отмечает церковь 17 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 06:01
Какой праздник отмечает церковь 17 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

17 февраля православная церковь вспоминает святого Николая.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Святой Николай был известен всем своим даром исцеления. Ему молились об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем. Этот день всегда отличался суровыми морозами. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия, телесной слабости и болезней поджелудочной железы и желудка.

Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание обращали на сны.

Женщины в этот день хлопотали в хлеву, особенно тщательно ухаживали за скотиной, читали над ней особые охранные молитвы - чтобы разгулявшийся зверь не задрал.

Какой праздник отмечает церковь 17 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела17 февраля вспоминают святого Николая (фото: wikipedia.org)

Главные приметы этого дня

  • Иней на Николая — к хорошему урожаю;
  • Лес почернел — жди оттепели;
  • Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;
  • Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.
  • Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.
  • Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.

Что нельзя делать в этот день

  • На Николу Студеного нельзя ходить в лес, охотиться
  • Также нельзя отправляться в дальнюю дорогу - пути не будет.
  • Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать.
  • 17 февраля не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.

День Ангела празднуют Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Констанция, Коприй, Николай, Фалалей, Феоктист, Юрий.

Узнайте также, когда украинцы отметят Пасху по православному и католическому календарю.

Кроме того, читайте, будет ли выходным 8 марта 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні свято