Какой праздник отмечает церковь 17 февраля: что строго нельзя делать в этот день, а у кого день ангела
17 февраля православная церковь вспоминает святого Николая.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Традиции этого дня
Святой Николай был известен всем своим даром исцеления. Ему молились об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем. Этот день всегда отличался суровыми морозами. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия, телесной слабости и болезней поджелудочной железы и желудка.
Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание обращали на сны.
Женщины в этот день хлопотали в хлеву, особенно тщательно ухаживали за скотиной, читали над ней особые охранные молитвы - чтобы разгулявшийся зверь не задрал.
17 февраля вспоминают святого Николая (фото: wikipedia.org)
Главные приметы этого дня
- Иней на Николая — к хорошему урожаю;
- Лес почернел — жди оттепели;
- Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;
- Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.
- Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.
- Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.
Что нельзя делать в этот день
- На Николу Студеного нельзя ходить в лес, охотиться
- Также нельзя отправляться в дальнюю дорогу - пути не будет.
- Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать.
- 17 февраля не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.
День Ангела празднуют Авраамий, Георгий, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Констанция, Коприй, Николай, Фалалей, Феоктист, Юрий.
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