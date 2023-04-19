Яке свято у церкві святкується 19 квітня: всі прикмети, що не можна робити сьогодні

Церковне свято 19 квітня – день пам'яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопольським. Також триває Світла Седмиця (Великодній тиждень). У цей день на Русі було заведено відчиняти вікна та двері, щоб провітрити будинок після зими.
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
У Світлу середу, або "Хороводницю", у селах традиційно починали водити хороводи, що тривали до свята Трійці.
Головні прикмети цього дня
Якщо вдень немає сильного вітру, а вночі прохолодно – очікується тепла та сонячна погода;
ластівки не прилетіли - холод ще довго простоїть;
собаки виють під час вітру – найближчими днями будуть холодними.
Що не можна робити у цей день
Заборонено кидати що-небудь у вікно — на хату лиха нападуть.
18 квітня випускати з дому та впускати кішку — на жаль. За повір'ями, тварина, що вийшла або зайшла, віщує крадіжку грошей.
Не можна довго йти проти вітру — до труднощів, проблем, негараздів.
Заборонено вітатись, прощатися та довго розмовляти на порозі чи сходах. Вважалося, що всі плани на день і найближче майбутнє підуть навперейми.
Хто святкує іменини 19 квітня
Сьогодні день ангела у таких імен Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.