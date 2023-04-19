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Яке свято у церкві святкується 19 квітня: всі прикмети, що не можна робити сьогодні

Яке церковне свято 19 квітня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Церковне свято 19 квітня – день пам'яті святого Євтихія. Він був патріархом Константинопольським. Також триває Світла Седмиця (Великодній тиждень). У цей день на Русі було заведено відчиняти вікна та двері, щоб провітрити будинок після зими.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

У Світлу середу, або "Хороводницю", у селах традиційно починали водити хороводи, що тривали до свята Трійці.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо вдень немає сильного вітру, а вночі прохолодно – очікується тепла та сонячна погода;
  • ластівки не прилетіли - холод ще довго простоїть;
  • собаки виють під час вітру – найближчими днями будуть холодними.

Що не можна робити у цей день

  • Заборонено кидати що-небудь у вікно — на хату лиха нападуть.
  • 18 квітня випускати з дому та впускати кішку — на жаль. За повір'ями, тварина, що вийшла або зайшла, віщує крадіжку грошей.
  • Не можна довго йти проти вітру — до труднощів, проблем, негараздів.
  • Заборонено вітатись, прощатися та довго розмовляти на порозі чи сходах. Вважалося, що всі плани на день і найближче майбутнє підуть навперейми.

Хто святкує іменини 19 квітня

Сьогодні день ангела у таких імен Ярема, Григорій, Мефодій, Павло.

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Крім того, ми писали, куди подіти шкаралупу від освячених крашанок і що категорично не можна робити.

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