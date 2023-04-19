Какой праздник в церкви празднуется 19 апреля: все приметы, что нельзя делать сегодня

Церковный праздник 19 апреля - день памяти святого Евтихия. Он был патриархом Константинопольским. Также продолжается Светлая Седмица (пасхальная неделя). В этот день на Руси было принято распахивать окна и двери, чтобы проветрить дом после зимы.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.