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Какой праздник в церкви празднуется 19 апреля: все приметы, что нельзя делать сегодня

Какой церковный праздник 19 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Церковный праздник 19 апреля - день памяти святого Евтихия. Он был патриархом Константинопольским. Также продолжается Светлая Седмица (пасхальная неделя). В этот день на Руси было принято распахивать окна и двери, чтобы проветрить дом после зимы.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

В Светлую среду, или "Хороводницу", в селах традиционно начинали водить хороводы, продолжавшиеся до праздника Троицы.

Главные приметы этого дня

  • Если днем нет сильного ветра, а ночью прохладно — ожидается теплая и солнечная погода;
  • ласточки не прилетели — холод еще долго простоит;
  • собаки воют во время ветра — ближайшие дни будут холодными.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещено бросать что-либо в окно — на дом беды нападут.
  • 18 апреля выпускать из дома и впускать кошку — к несчастью. По поверьям, вышедшее или зашедшее животное предвещает кражу денег.
  • Нельзя долго идти против ветра — к трудностям, проблемам, неурядицам.
  • Запрещено здороваться, прощаться и долго разговаривать на пороге или лестнице. Считалось, что все планы на день и ближайшее будущее пойдут наперекосяк.

Кто празднует именины 19 апреля

Сегодня день ангела у таких имен Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.

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Кроме того, мы писали, куда девать скорлупу от освященных крашанок и что категорически нельзя делать.

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