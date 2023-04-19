Какой праздник в церкви празднуется 19 апреля: все приметы, что нельзя делать сегодня

Церковный праздник 19 апреля - день памяти святого Евтихия. Он был патриархом Константинопольским. Также продолжается Светлая Седмица (пасхальная неделя). В этот день на Руси было принято распахивать окна и двери, чтобы проветрить дом после зимы.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
В Светлую среду, или "Хороводницу", в селах традиционно начинали водить хороводы, продолжавшиеся до праздника Троицы.
Главные приметы этого дня
Если днем нет сильного ветра, а ночью прохладно — ожидается теплая и солнечная погода;
ласточки не прилетели — холод еще долго простоит;
собаки воют во время ветра — ближайшие дни будут холодными.
Что нельзя делать в этот день
Запрещено бросать что-либо в окно — на дом беды нападут.
18 апреля выпускать из дома и впускать кошку — к несчастью. По поверьям, вышедшее или зашедшее животное предвещает кражу денег.
Нельзя долго идти против ветра — к трудностям, проблемам, неурядицам.
Запрещено здороваться, прощаться и долго разговаривать на пороге или лестнице. Считалось, что все планы на день и ближайшее будущее пойдут наперекосяк.
Кто празднует именины 19 апреля
Сегодня день ангела у таких имен Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.