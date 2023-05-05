Яке свято у церкві 5 травня: що категорично не можна робити, кого привітати з днем ангела

5 травня православна церква відзначає пам'ять святого Луки, який був учнем апостола Павла. У народі цей день називали Луків.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Апостол від 70-ти Лука був лікарем, знавцем права, першим іконописцем. Вважається покровителем лікарів та живописців. Відповідно, Луці моляться за правосуддя, справедливість, про позбавлення хвороб або успіх у лікарській діяльності. Апостолу моляться і митці, для натхнення та удачі у творчій діяльності.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Цибуля вважається однією з основних рослин для городників, і навіть неодмінним атрибутом безлічі страв української кухні, тому до її вирощування підходили з особливою увагою, яке посадкам навіть присвятили свято.
День ангела відзначають власники таких імен: Лука, Віталій, Всеволод, Федір та Теодор.
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