Яке свято у церкві 5 травня: що категорично не можна робити, кого привітати з днем ангела

5 травня православна церква відзначає пам'ять святого Луки, який був учнем апостола Павла. У народі цей день називали Луків.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Традиції цього дня

Апостол від 70-ти Лука був лікарем, знавцем права, першим іконописцем. Вважається покровителем лікарів та живописців. Відповідно, Луці моляться за правосуддя, справедливість, про позбавлення хвороб або успіх у лікарській діяльності. Апостолу моляться і митці, для натхнення та удачі у творчій діяльності.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Цибуля вважається однією з основних рослин для городників, і навіть неодмінним атрибутом безлічі страв української кухні, тому до її вирощування підходили з особливою увагою, яке посадкам навіть присвятили свято.

Головні прикмети цього дня

Зозуля часто кує до теплої погоди.

Гроза у цей день – до хорошого врожаю.

Якщо за вікном тепло і ясно, то час розпочинати посівні роботи.

Що не можна робити сьогодні

Не можна нікому розповідати про свої сни.

Не можна полювати, ображати птахів, руйнувати чи знищувати гнізда. Особливо це стосується зозулі.

Важливі справи потрібно перенести, не варто робити покупки, йти до лісу чи полі.

Хто святкує іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Лука, Віталій, Всеволод, Федір та Теодор.