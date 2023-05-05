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Какой праздник в церкви 5 мая: что категорически нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Какой праздник 5 мая (Getty Images)
Автор: Styler

5 мая православная церковь отмечает память святого Луки, который был учеником апостола Павла. В народе день назвали Лукин.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

Апостол от 70-ти Лука был врачом, знатоком права, первым иконописцем. Считается покровителем врачей и живописцев. Соответственно, Луке молятся о правосудии, справедливости, об избавлении от болезней или успехе во врачебной деятельности. Апостолу молятся и художники, для вдохновения и удачи в творческой деятельности.

В этот день наши предки занимались посадками лука на огороде. Лук считается одним из главных растений для огородников, а также непременным атрибутом огромного числа блюд украинской кухни, потому к его выращиванию подходили с особенным вниманием, а его посадкам даже посвятили праздник.

Главные приметы этого дня

  • Зозуля часто кует – к теплой погоде.
  • Гроза в этот день – к хорошему урожаю.
  • Если за окном тепло и ясно, то пора начинать посевные работы.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя никому рассказывать о своих снах.
  • Нельзя охотиться, оскорблять птиц, разорять или уничтожать гнезда. Особенно это касается кукушки.
  • Важные дела нужно перенести, не стоит делать покупки, идти в лес или на поле.

Кто празднует именины

День ангела отмечают владельцы таких имен: Лука, Виталий, Всеволод, Федор и Теодор.

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