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Яке свято у церкві 4 травня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке свято 4 травня (Getty Images)
Автор: Styler

4 січня православні вшановують пам'ять священномученика Януарія та преподобного Прокла і відзначає здобуття мощей преподобного Феодора Санаксарського.

У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Історія святого Януарія

Святий Януарій чи Іаннуарій жив у IV столітті у Неаполі. Він був родом із знатної родини, в юності прийняв хрещення і в молоді роки став першим єпископом міста Беневенто. У період релігійних гонінь Януарій відвідував ув'язнених у в'язницю дияконів Созія, Прокла та Феста і звершував літургію. За це його заарештували і разом з іншими християнами зазнали страшних мук.

4 травня настав ляльний час — так називали період ігор та танців. Дівчата на Федора-ляльника водили хороводи навколо яблуні та співали пісні.

У це народне свято намагаються не працювати і більше провести різних охоронних обрядів та ритуалів, причому не лише від нечистої сили, а й від людського пристріту.

Дівчата цього дня ведуть хороводи довкола яблуні.

Прикмети на 4 травня

  • На черемсі багато квітів – літо буде сирим;
  • Чим раніше зацвітає черемха, тим спекотнішим виявиться літо;
  • Раніше розпустилася береза, літо буде сухим, а якщо клен — дощовим;
  • Дрібний дощ сьогодні — до затяжної негоди.

Що не можна робити сьогодні

  • Лаятися в будинку - так можна заманити і посилити нечисть.
  • Ходити на цвинтар, у ліс і поле – ці місця вважаються місцем проживання нечистої сили.
  • Рвати квіти або листя - з ними в будинок можна принести дух.
  • Якщо наснився поганий сон – розповідати його комусь.

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.

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