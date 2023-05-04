Яке свято у церкві 4 травня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Історія святого Януарія

Святий Януарій чи Іаннуарій жив у IV столітті у Неаполі. Він був родом із знатної родини, в юності прийняв хрещення і в молоді роки став першим єпископом міста Беневенто. У період релігійних гонінь Януарій відвідував ув'язнених у в'язницю дияконів Созія, Прокла та Феста і звершував літургію. За це його заарештували і разом з іншими християнами зазнали страшних мук.

4 травня настав ляльний час — так називали період ігор та танців. Дівчата на Федора-ляльника водили хороводи навколо яблуні та співали пісні.

У це народне свято намагаються не працювати і більше провести різних охоронних обрядів та ритуалів, причому не лише від нечистої сили, а й від людського пристріту.

Дівчата цього дня ведуть хороводи довкола яблуні.

Прикмети на 4 травня

На черемсі багато квітів – літо буде сирим;

Чим раніше зацвітає черемха, тим спекотнішим виявиться літо;

Раніше розпустилася береза, літо буде сухим, а якщо клен — дощовим;

Дрібний дощ сьогодні — до затяжної негоди.

Що не можна робити сьогодні

Лаятися в будинку - так можна заманити і посилити нечисть.

Ходити на цвинтар, у ліс і поле – ці місця вважаються місцем проживання нечистої сили.

Рвати квіти або листя - з ними в будинок можна принести дух.

Якщо наснився поганий сон – розповідати його комусь.

Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.