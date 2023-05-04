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Какой праздник в церкви 4 мая: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Какой праздник 4 мая (Getty Images)
Автор: Styler

4 января православные чтят память священномученика Януария и преподобного Прокла и отмечает обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского.

В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

История святого Януария

Святой Януарий или Ианнуарий жил в IV веке в Неаполе. Он был родом из знатной семьи, в юности принял крещение и в молодые годы стал первым епископом города Беневенто. В период религиозных гонений Януарий навещал заключенных в темницу дьяконов Созия, Прокла и Феста и совершал литургию. За это его арестовали и вместе с другими христианами подвергли страшным мучениям.

4 мая наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девушки на Федора-ляльника водили хороводы вокруг яблони и распевали песни.

В этот народный праздник стараются не работать и больше провести различных охранных обрядов и ритуалов, причем не только от нечистой силы, но и от человеческого сглаза.

Девушки в этот день водят хороводы вокруг яблони.

Приметы на 4 мая

  • На черемухе много цветов — лето будет сырым;
  • Чем раньше зацветает черемуха, тем более жарким окажется лето;
  • Раньше распустилась береза, лето выдастся сухим, а если клен — дождливым;
  • Мелкий дождик сегодня — к затяжному ненастью.

Что нельзя делать сегодня

  • Ругаться в доме – так можно приманить и усилить нечисть.
  • Ходить на кладбище, в лес и поле – эти места считаются местом обитания нечистой силы.
  • Рвать цветы или листья – с ними в дом можно принести духа.
  • Если приснился дурной сон – рассказывать его кому-то.

Именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

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