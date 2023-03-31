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Яке свято у церкві 31 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

31 березня православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Єрусалимського.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Історія та традиції цього дня

Кирило народився в Єрусалимі у 315 році. Його сім'я вела благочестивий і строго християнський спосіб життя. У повнолітньому віці Кирило прийняв чернечий постриг. Через кілька років (у 346 році) його призначили пресвітером. Через чотири роки він став приймачем покійного архієпископа Максима.

Святий Кирило (фото: wikipedia.org)

Святий залишив по собі багато праць, найкращими з яких визнано 23 повчання та дві бесіди на євангельську тему.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цілювачі лікують грижу. Знахарі читають змови від нещасть.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо до цього дня прилетіли трясогузки – буде повінь.
  • Якщо гуси летять високо небом – до снігопаду.
  • З'явилися комарі – найближчими днями будуть теплими.
  • Якщо крига ще не зійшла з річок, а грім гримить – до хорошого клювання.
  • Якщо струмки ледь помітні – до неважливого сіножаті.
  • Не можна у Кирилів день стригти волосся та нігті – можна неприємності накликати.
  • Небажано ходити у гості – у гостях можна залишити свою удачу.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна стригти волосся та нігті - будуть неприємності.
  • Також не рекомендується ходити в гості – там можна залишити свою удачу.
  • Не можна відкривати двері стороннім і впускати в будинок, якщо в цей час купається маленька дитина. Вважається, що в цьому випадку малюк втратить щасливу долю.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.

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