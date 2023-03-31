Яке свято у церкві 31 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Історія та традиції цього дня

Кирило народився в Єрусалимі у 315 році. Його сім'я вела благочестивий і строго християнський спосіб життя. У повнолітньому віці Кирило прийняв чернечий постриг. Через кілька років (у 346 році) його призначили пресвітером. Через чотири роки він став приймачем покійного архієпископа Максима.

Святий Кирило (фото: wikipedia.org)

Святий залишив по собі багато праць, найкращими з яких визнано 23 повчання та дві бесіди на євангельську тему.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цілювачі лікують грижу. Знахарі читають змови від нещасть.

Головні прикмети цього дня

Якщо до цього дня прилетіли трясогузки – буде повінь.

Якщо гуси летять високо небом – до снігопаду.

З'явилися комарі – найближчими днями будуть теплими.

Якщо крига ще не зійшла з річок, а грім гримить – до хорошого клювання.

Якщо струмки ледь помітні – до неважливого сіножаті.

Не можна у Кирилів день стригти волосся та нігті – можна неприємності накликати.

Небажано ходити у гості – у гостях можна залишити свою удачу.

Що не можна робити сьогодні

Не можна стригти волосся та нігті - будуть неприємності.

Також не рекомендується ходити в гості – там можна залишити свою удачу.

Не можна відкривати двері стороннім і впускати в будинок, якщо в цей час купається маленька дитина. Вважається, що в цьому випадку малюк втратить щасливу долю.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.