Яке свято у церкві 31 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

31 березня православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Єрусалимського.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Кирило народився в Єрусалимі у 315 році. Його сім'я вела благочестивий і строго християнський спосіб життя. У повнолітньому віці Кирило прийняв чернечий постриг. Через кілька років (у 346 році) його призначили пресвітером. Через чотири роки він став приймачем покійного архієпископа Максима.
Святий залишив по собі багато праць, найкращими з яких визнано 23 повчання та дві бесіди на євангельську тему.
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цілювачі лікують грижу. Знахарі читають змови від нещасть.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.
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