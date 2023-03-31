Какой праздник в церкви 31 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

31 марта православные христиане чтят память святого Кирилла Иерусалимского.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Кирилл родился в Иерусалиме в 315 году. Его семья вела благочестивый и строго христианский образ жизни. В совершеннолетнем возрасте Кирилл принял монашеский постриг. Через несколько лет (в 346 году) его назначили пресвитером. Спустя четыре года он стал приемником усопшего архиепископа Максима.
Святой оставил после себя много трудов, лучшими из которых признаны 23 поучения и две беседы на евангельскую тему.
В этот день наши предки молились о дождях для роста посевов. Целители лечат грыжу. Знахари читают заговоры от несчастий.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.
Кроме того, синоптики ошарашили новым прогнозом на Пасху.