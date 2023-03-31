Яке свято у церкві 31 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела
31 березня православні християни вшановують пам'ять святого Кирила Єрусалимського.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Історія та традиції цього дня
Кирило народився в Єрусалимі у 315 році. Його сім'я вела благочестивий і строго християнський спосіб життя. У повнолітньому віці Кирило прийняв чернечий постриг. Через кілька років (у 346 році) його призначили пресвітером. Через чотири роки він став приймачем покійного архієпископа Максима.
Святий Кирило (фото: wikipedia.org)
Святий залишив по собі багато праць, найкращими з яких визнано 23 повчання та дві бесіди на євангельську тему.
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цілювачі лікують грижу. Знахарі читають змови від нещасть.
Головні прикмети цього дня
- Якщо до цього дня прилетіли трясогузки – буде повінь.
- Якщо гуси летять високо небом – до снігопаду.
- З'явилися комарі – найближчими днями будуть теплими.
- Якщо крига ще не зійшла з річок, а грім гримить – до хорошого клювання.
- Якщо струмки ледь помітні – до неважливого сіножаті.
- Не можна у Кирилів день стригти волосся та нігті – можна неприємності накликати.
- Небажано ходити у гості – у гостях можна залишити свою удачу.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна стригти волосся та нігті - будуть неприємності.
- Також не рекомендується ходити в гості – там можна залишити свою удачу.
- Не можна відкривати двері стороннім і впускати в будинок, якщо в цей час купається маленька дитина. Вважається, що в цьому випадку малюк втратить щасливу долю.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя.
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