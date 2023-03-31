Какой праздник в церкви 31 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела
31 марта православные христиане чтят память святого Кирилла Иерусалимского.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
История и традиции этого дня
Кирилл родился в Иерусалиме в 315 году. Его семья вела благочестивый и строго христианский образ жизни. В совершеннолетнем возрасте Кирилл принял монашеский постриг. Через несколько лет (в 346 году) его назначили пресвитером. Спустя четыре года он стал приемником усопшего архиепископа Максима.
Святой Кирилл (фото: wikipedia.org)
Святой оставил после себя много трудов, лучшими из которых признаны 23 поучения и две беседы на евангельскую тему.
В этот день наши предки молились о дождях для роста посевов. Целители лечат грыжу. Знахари читают заговоры от несчастий.
Главные приметы этого дня
- Если к этому дню прилетели трясогузки – будет половодье.
- Если гуси летят высоко по небу – к снегопаду.
- Появились комары – ближайшие дни будут теплыми.
- Если лед еще не сошел с рек, а гром гремит – к хорошему клеву.
- Если ручейки едва заметны – к неважному сенокосу.
- Нельзя в Кириллов день стричь волосы и ногти – можно неприятности накликать.
- Нежелательно ходить в гости – в гостях можно оставить свою удачу.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя стричь волосы и ногти - будут неприятности.
- Также не рекомендуется ходить в гости - там можно оставить свою удачу.
- Нельзя открывать дверь посторонним и впускать их в дом, если в это время купается маленький ребенок. Считается, что в этом случае малыш лишится счастливой судьбы.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Трофим, Кирилл, Дмитрий, Даниил, Наталья.
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