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Яке свято у церкві 3 серпня: що суворо не можна робити, кого привітати з Днем ангела

Яке церковне свято 3 серпня (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 3 серпня, православна церква згадує преподобного Онуфрія Печерського та святого пророка Єзекіїля. У народі цей день називають Мовчазний.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.

У чому суть свята

Пророк Єзекіїль належить до "великих пророків". Святий народився близько 622 року до н.е. в Юдеї. Працював священиком і був відправлений до Вавилону з першим караваном полонених у 527 році до н.е. Після того, як святому були дані видіння від Бога, Єзекіїль у 592 році до н.е. став пророком. Святий читав людям проповіді, а пізніше став автором старозавітної книги. Пророк був звинувачений у безчестя і був убитий одним із правителів.

Преподобний Онуфрій Печерський жив у Києві у 12 столітті. Святий був ченцем Києво-Печерської лаври, мешкав у Ближніх печерах, де зараз перебувають його мощі.

У день пам'яті Онуфрія було заведено готувати засіки та місця для зерна у коморах, сіяти жито та збирати яблучний урожай.

Головні прикмети 3 серпня

  • Якщо день вітряний, зима очікується холодна та довга.
  • А холодна ніч означає ранню та холодну зиму.
  • Дощ із грозою - осінь буде дощовою та сирою, а туман - до теплої осінньої погоди.
  • Туман унизу стелиться - до теплої погоди.
  • Багато жолудів на дубах - рік урожайним буде.

Що не можна робити сьогодні

  • Сваритися, лаятись, голосно розмовляти.
  • Важко працювати вдома та на городі.
  • Розпивати спиртні напої, піддаватися шкідливим звичкам.
  • Позичати гроші і брати в борг.

День ангела сьогодні відзначають:

Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихін. Привітайте цих людей з іменинами!

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .

Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.

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