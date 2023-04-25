Яке свято у церкві 25 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

25 квітня православна церква згадує святого Василя. У народі дата називається Василь-парильник.
Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.
Василь сповідник жив у VIII столітті за імператора Лева Ісавра і був єпископом міста Парія. Він був відомий, як затятий захисник християнства, прославився своїм доброчесним і благочестивим життям.
Коли з'явилися борці з іконами, він заступився за свою єпархію. Не дозволяв язичникам діяти у ній і не підписав дозвіл на знищення ікон. За це його вигнали і він провів значну частину свого життя в поневіряннях, поневіряннях і злиднях. Так і не погодившись вести якісь діалоги з іконоборцями, незабаром помер і відійшов у інший світ.
Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то у цей день пишуть пращури.
Цього дня іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.
Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.
Крім того, читайте, які церковні свята в Українівідзначатимемо у травні 2023 року.