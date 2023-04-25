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Яке свято у церкві 25 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке свято 25 квітня (Getty Images)
Автор: Styler

25 квітня православна церква згадує святого Василя. У народі дата називається Василь-парильник.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Історія святого Василя

Василь сповідник жив у VIII столітті за імператора Лева Ісавра і був єпископом міста Парія. Він був відомий, як затятий захисник християнства, прославився своїм доброчесним і благочестивим життям.

Коли з'явилися борці з іконами, він заступився за свою єпархію. Не дозволяв язичникам діяти у ній і не підписав дозвіл на знищення ікон. За це його вигнали і він провів значну частину свого життя в поневіряннях, поневіряннях і злиднях. Так і не погодившись вести якісь діалоги з іконоборцями, незабаром помер і відійшов у інший світ.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний день, то у цей день пишуть пращури.

Важливі прикмети 25 квітня

  • Якщо сьогодні йде дощ - початок травня також буде дощовим;
  • Якщо вранці холодний і сухий день - літо буде посушливим;
  • Якщо береза дає багато соку – чекайте багато дощів влітку;
  • Якщо ллє дощ та світить сонце 25 квітня – до багатого врожаю.

Що не можна робити на Василя

  • Проклинати чи бажати комусь зла.
  • Заборонено викидати торішні гілочки верби – це на жаль. Натомість їх потрібно спалити.
  • Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, збиранням, пранням.
  • Приготування приготуйте заздалегідь, оскільки кухонні турботи теж заборонені.

Цього дня іменини святкують Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.

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