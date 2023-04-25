Какой праздник в церкви 25 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

25 апреля православная церковь вспоминает святого Василия. В народе дата называется Василий-парильщик.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
Василий исповедник жил в VIII веке при императоре Льве Исавре и был епископом города Пария. Он был известен, как ярый защитник христианства, прославился своей добродетельной и благочестивой жизнью.
Когда возникли борцы с иконами, он вступился за свою епархию. Не позволял язычникам действовать в ней и не подписал разрешение на уничтожение икон. За это его изгнали и он провел значимую часть своей жизни в скитаниях, лишениях и нужде. Так и не согласившись вести какие-либо диалоги с иконоборцами, вскоре скончался и отошел в мир иной.
Наши предки в этот день молились святому Василию Исповеднику о здоровье, о богатом урожае и о финансовом благополучии.
В этот день именины празднуют Василий, Давид, Иван, Исаак, Сергей и Мария.
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