Яке свято у церкві 24 березня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

24 березня православна церква згадує святого архієпископа Євфимія ІІ.
У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.
Юхим народився в сім'ї священика Міхея та його дружини Анни, які довгий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов до монастиря – до лаври святого Феодосія, де познайомився та зблизився з Іоанном Мосхом.
У давнину люди вірили, що пташиного дня вся тала вода стає лікувальною. Її прирівнювали до святої води та намагалися запастись на майбутнє. Так, наші пращури збирали сніг, після чого зберігали талу воду цілий рік без страху, що вона зіпсується.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Ян, Іван, Юхим, Єгор, Георгій, Василь, Сабіна.
Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.
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