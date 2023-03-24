Какой праздник в церкви 24 марта: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

24 марта православная церковь вспоминает святого архиепископа Евфимия II.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь – в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.
В старину люди верили, что в птичий день вся талая вода становится целительной. Ее приравнивали к святой воде и старались запастись на будущее. Так, наши предки собирали снег, после чего хранили талую воду целый год без страха, что она испортится.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Иван, Ефим, Егор, Георгий, Василий, Сабина.
Раньше мы писали, когда отпразднуем Пасху по разным календарям и будут ли длинные выходные.
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