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Яке свято у церкві 22 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

Яке свято 22 квітня (Getty Images)
Автор: Styler

22 квітня православна церква відзначає церковне свято на честь преподобномученика Вадима та мученика Євпсихія Кесарійського. В народі цей день називають Вадимом ключником.

Що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети, у кого іменини - читайте нижче у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Святий Вадим жив у IV столітті. Він був родом з міста Віфлапати в Персії, з багатої та високородної родини. Ще замолоду Вадим пізнав християнське вчення, роздав частину своєї спадщини. На гроші, що залишилися, збудував монастир у пустелі, в якому і оселився. Незабаром до нього приєдналися семеро людей і стали його учнями.

На Вадима Ключника люди ходять до джерел, чистять їх, набирають джерельну воду, вмиватися нею та п'ють. Цього дня ключова вода дарує сили та зміцнює здоров'я.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо схід сонця з відблисками, то опадів не буде ще добу.
  • Вітер туман не може розігнати – буде добрий урожай.
  • Якщо пішов дощ, то врожаю буде багато.
  • Розкрився кульбаба – настала весна.

Що не можна робити сьогодні

  • Вставати краще рано, якщо залежиш у ліжку, то можна проспати своє щастя.
  • Не можна помстити сміття в будинку віником. Тоді з житла піде благополуччя та здоров'я домочадців.
  • Не варто фарбувати чи стригти волосся. Це може спричинити великі проблеми.
  • Варто дбайливо поводитися з водою і не проливати її – бути біді.

Іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Гаврило.

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