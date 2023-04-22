Какой праздник в церкви 22 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

22 апреля православная церковь отмечает церковный праздник в честь преподобномученика Вадима и мученика Евпсихия Кесарийского. В народе этот день называется Вадимом ключником.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.
Святой Вадим жил в IV столетии. Он был родом из города Вифлапаты в Персии, из богатой и высокородной семьи. Еще в молодости Вадим познал христианское учение, раздал часть своего наследства. На оставшиеся деньги построил монастырь в пустыне, в котором и поселился. В скором времени к нему присоединились семь человек и стали его учениками.
На Вадима Ключника ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют. В этот день ключевая вода дарит силы и укрепляет здоровье.
Именины отмечают владельцы таких имен: Вадим, Гавриил.
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