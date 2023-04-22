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Какой праздник в церкви 22 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

Какой праздник 22 апреля (Getty Images)
Автор: Styler

22 апреля православная церковь отмечает церковный праздник в честь преподобномученика Вадима и мученика Евпсихия Кесарийского. В народе этот день называется Вадимом ключником.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы, у кого именины - читайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Святой Вадим жил в IV столетии. Он был родом из города Вифлапаты в Персии, из богатой и высокородной семьи. Еще в молодости Вадим познал христианское учение, раздал часть своего наследства. На оставшиеся деньги построил монастырь в пустыне, в котором и поселился. В скором времени к нему присоединились семь человек и стали его учениками.

На Вадима Ключника ходят к источникам, чистят их, набирают родниковой воды, умываться ею и пьют. В этот день ключевая вода дарит силы и укрепляет здоровье.

Главные приметы этого дня

  • Если восход солнца с блеклыми бликами, то осадков не будет еще сутки.
  • Ветер туман не может разогнать – будет хороший урожай.
  • Если пошел дождь, значит, урожая будет много.
  • Раскрылся одуванчик – наступила весна.

Что нельзя делать сегодня

  • Вставать лучше рано, если залежишься в постели, то можно проспать свое счастье.
  • Нельзя мести сор в доме веником. Тогда из жилища уйдет благополучие и здоровье домочадцев.
  • Не стоит красить или стричь волосы. Это может привлечь крупные проблемы.
  • Стоит бережно обращаться с водой и не проливать ее - быть беде.

Именины отмечают владельцы таких имен: Вадим, Гавриил.

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