Яке сьогодні свято: що суворо не можна робити 19 вересня і у кого День ангела

У чому суть свята

Святі мученики Трохим, Савватій і Дорімедонт постраждали за Христа за царювання римського імператора Проба, у третій столітті. Якось у місті Антіохії відбувалося язичницьке свято, де приносилися численні жертви.

До міста прибули християни Трохим і Саватій, які з гіркотою дивилися на це торжество і молилися Господу наставити язичників на шлях спасіння.

Їх схопили та привели до правителя. На допиті святі твердо сповідали свою віру і на примус відмовитися від Христа відповідали рішучою відмовою.

Ці святі вважаються покровителями бджіл та бджолярів. Цього дня збирають мед та готують вулики до зими. Пасічники влаштовують "медове свято" та пригощають медом рідних та сусідів.

Головні прикмети цього дня

Якщо до цього дня лист з берези та дуба опав не чисто, чекайте на сувору зиму

Погода тепла, отже осінь буде спокійною

Грім гримить – буде зима безсніжна.

Іній з ранку - до спокійної та теплої осені.

Бджоли льотки щільно крупним планом - скоро прийде холод і випаде багато снігу.

Дме південний вітер - до хорошого врожаю озимини.

Багато жолудів – до гарного врожаю хліба наступного року.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна нічого позичати, особливо сіль.

Ревнувати кохану людину, інакше скоро розлучитеся.

Самотнім людям не можна сидіти вдома весь день, інакше вони ніколи не знайдуть пару.

Не можна користуватися гострими та ріжучими предметами.

Хто відзначає іменини?

Сьогодні святкують іменини Олексій, Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Трохим, Федір.