Яке сьогодні свято: що суворо не можна робити 19 вересня і у кого День ангела

19 вересня 2023 року за новим церковним календарем – день пам'яті мучеників Трофима, Саватія та Дорімедонта.
Читайте про те, що сьогодні потрібно і не можна робити в матеріалі нижче.
Святі мученики Трохим, Савватій і Дорімедонт постраждали за Христа за царювання римського імператора Проба, у третій столітті. Якось у місті Антіохії відбувалося язичницьке свято, де приносилися численні жертви.
До міста прибули християни Трохим і Саватій, які з гіркотою дивилися на це торжество і молилися Господу наставити язичників на шлях спасіння.
Їх схопили та привели до правителя. На допиті святі твердо сповідали свою віру і на примус відмовитися від Христа відповідали рішучою відмовою.
Ці святі вважаються покровителями бджіл та бджолярів. Цього дня збирають мед та готують вулики до зими. Пасічники влаштовують "медове свято" та пригощають медом рідних та сусідів.
Сьогодні святкують іменини Олексій, Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Трохим, Федір.
Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні 2023 року.
А також ділилися церковним календарем на 2024 рік .