Какой сегодня праздник: что строго нельзя делать 19 сентября и у кого День ангела

В чем суть праздника

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствование римского императора Проба, в третьем веке. Однажды в городе Антиохии совершался языческий праздник, где приносились многочисленные жертвы.

В город прибыли христиане Трофим и Савватий, которые с горечью смотрели на это торжество и молились Господу наставить язычников на путь спасения.

Их схватили и привели к правителю. На допросе святые твердо исповедали свою веру и на принуждения отказаться от Христа отвечали решительным отказом.

Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают медом родных и соседей.

Главные приметы этого дня

Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто, ждите суровую зиму

Погода теплая, значит осень будет спокойной

Гром гремит - будет зима будет бесснежная.

Иней с утра - к спокойной и теплой осени.

Пчелы летки плотно заделывают - скоро придет холод и выпадет много снега.

Дует южный ветер - к хорошему урожаю озимых.

Много желудей - к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя ничего одалживать, особенно соль.

Ревновать любимого человека, иначе скоро расстанетесь.

Одиноким людям нельзя сидеть дома весь день, иначе они никогда не найдут пару.

Нельзя пользоваться острыми и режущими предметами.

Кто отмечает именины?

Сегодня празднуют именины Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.