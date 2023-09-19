Какой сегодня праздник: что строго нельзя делать 19 сентября и у кого День ангела

19 сентября 2023 года по новому церковному календарю - день памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
Читайте о том, что сегодня нужно и нельзя делать ниже в материале.
Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствование римского императора Проба, в третьем веке. Однажды в городе Антиохии совершался языческий праздник, где приносились многочисленные жертвы.
В город прибыли христиане Трофим и Савватий, которые с горечью смотрели на это торжество и молились Господу наставить язычников на путь спасения.
Их схватили и привели к правителю. На допросе святые твердо исповедали свою веру и на принуждения отказаться от Христа отвечали решительным отказом.
Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают медом родных и соседей.
Сегодня празднуют именины Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.
Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.
А также делились церковным календарем на 2024 год.