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Какой сегодня праздник: что строго нельзя делать 19 сентября и у кого День ангела

Какой праздник 19 сентября (Getty Images)
Автор: Styler

19 сентября 2023 года по новому церковному календарю - день памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

Читайте о том, что сегодня нужно и нельзя делать ниже в материале.

В чем суть праздника

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт пострадали за Христа в царствование римского императора Проба, в третьем веке. Однажды в городе Антиохии совершался языческий праздник, где приносились многочисленные жертвы.

 В город прибыли христиане Трофим и Савватий, которые с горечью смотрели на это торжество и молились Господу наставить язычников на путь спасения.

Их схватили и привели к правителю. На допросе святые твердо исповедали свою веру и на принуждения отказаться от Христа отвечали решительным отказом.

Эти святые считаются покровителями пчел и пчеловодов. В этот день собирают мед и готовят улья к зиме. Пасечники устраивают "медовый праздник" и угощают медом родных и соседей.

Главные приметы этого дня

  • Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто, ждите суровую зиму
  • Погода теплая, значит осень будет спокойной
  • Гром гремит - будет зима будет бесснежная.
  • Иней с утра - к спокойной и теплой осени.
  • Пчелы летки плотно заделывают - скоро придет холод и выпадет много снега.
  • Дует южный ветер - к хорошему урожаю озимых.
  • Много желудей - к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Что нельзя делать 19 сентября

  • Нельзя ничего одалживать, особенно соль.
  • Ревновать любимого человека, иначе скоро расстанетесь.
  • Одиноким людям нельзя сидеть дома весь день, иначе они никогда не найдут пару.
  • Нельзя пользоваться острыми и режущими предметами.

Кто отмечает именины?

Сегодня празднуют именины Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

 

Ранее мы рассказывали, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

А также делились церковным календарем на 2024 год.

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