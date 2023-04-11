Яке свято у церкві 11 квітня: що суворо не можна робити, кого привітати з днем ангела

11 квітня православні віруючі шанують святого Марка. У народі цю дату називають – Марков день.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.
Преподобний Марк жив у Сирії IV столітті і був єпископом. Відбувалося це за часів царювання Костянтина Великого, коли з дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів. Іновірці розлютилися на святого і, коли на престол зійшов племінник Костянтина, зажадали, щоб Марк за свої гроші відновив усі капища. Отримавши відмову, довго мучили преподобного, катуючи його тіло ножами, але святий стійко виніс усі муки і помер декількома роками пізніше.
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