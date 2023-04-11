Какой праздник в церкви 11 апреля: что строго нельзя делать, кого поздравить с днем ангела

11 апреля православные верующие чтут святого Марка. В народе эту дату называют - Марков день.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Преподобный Марк жил в Сирии в IV веке и был епископом. Происходило это во времена царствования Константина Великого, когда по разрешению императора Марк разрушил несколько языческих храмов. Иноверцы разозлились на святого и, когда на престол взошел племянник Константина, потребовали, чтобы Марк за свои деньги восстановил все капища. Получив отказ, долго мучили преподобного, истязая его тело ножами, но святой стойко вынес все муки и скончался несколькими годами позднее.
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