Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 5 вересня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий пророк Захарія, батько Іоанна Хрестителя, був священником у Єрусалимському храмі та походив з роду Аарона. Його дружина, Єлизавета, була сестрою святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Одного разу ангел Гавриїл повідомив Захарії, що його дружина Єлизавета, яка не могла мати дітей, народить сина, який буде готувати людей до приходу Спасителя. Захарія не повірив у це і за свою невіру став німим до народження сина. Коли народився Іван, Захарія написав ім’я "Іоанн" на табличці, і тоді знову зміг говорити.

Іван Предтеча народився на пів року раніше Ісуса Христа. Під час вагітності Єлизавета отримала відвідини від Діви Марії, яка принесла їй добру новину про своє власне непередбачене материнство.

Цар Ірод, дізнавшись від волхвів про народження нового Царя, наказав вбити всіх новонароджених хлопчиків. Коли воїни Ірода прийшли до храму, щоб забрати Івана, Захарія відмовився видати сина і його вбили. Єлизавета втекла з Іваном у пустелю, але померла через 40 днів. Іван виріс у пустелі та пізніше почав свою місію, проповідуючи народові.

Ангел благовістить Захарію, що в нього народиться син (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 5 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і брехати

Давати пусті обіцянки

Пліткувати або сваритися

Носити брудний одяг.

Також не варто брати до рук крупи чи інші сипучі продукти, оскільки вірять, що це може привести до фінансових труднощів.

Сьогодні радять зайнятися прибиранням у домі. Окрім цього, ввечері треба відвідати лазню та попаритися з березовим віником для очищення від хвороб. Це також вдалий день для весіль.

Народні прикмети і традиції цього дня

Хмари пливуть близько до землі - скоро буде дощ

Небо на світанку червоне - насувається негода

Багато ягід на горобині - восени буде багато дощів

На горобині жовтіє листя - до ранньої зими

Жаби поховалися і мовчать - до поганої погоди.

Здавна українці вважали, що сьогодні визначається доля людини, і враховуються всі її вчинки - як добрі, так і погані.

Цього дня люди, які не могли зачати дитину, щиро молилися, сподіваючись на чудо. Наші предки вірили, що віддана молитва може допомогти здійснити найзаповітніші бажання.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: