Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 4 серпня

Сьогодні, 4 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять Андрія, архієпископа Критського за новим церковним календарем. У народі святкують Андріїв день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Згідно з життєписом, святий Андрій був німим до семи років, поки причастя не принесло йому зцілення. Після цього він почав вивчати Святе Письмо та богословські науки. У 14 років вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де здобув повагу завдяки своєму суворому чернечому життю.
Пізніше Андрій став архідияконом і був посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі, де відзначився в боротьбі з єретичними вченнями завдяки своїй освіченості та благочестю. За правління імператора Юстиніана II він став архієпископом Гортіни на Криті, де проявив себе як проповідник і поет.
Проповіді Андрія відрізнялися високим стилем і гармонією, що робить його видатним церковним оратором Візантійської епохи.
Андрій Критський (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Сьогодні потрібно багато працювати по дому і на городі - вважається, що лінощі цього дня можуть привабити горе.
Також наші пращури збирали сьогодні липові квіти, оскільки вірили, що вони мали цілющу силу. А ось рубати липові дерева цього дня суворо заборонялося.
В народі свято називалося Андріїв день або Андрій Налива, адже раніше вважали, що до цього часу наливаються колосся вівса. Також із нетерпінням чекають на дощ, який цього дня передвіщає багатий урожай і гарну погоду.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Олексій, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Ірина, Дарина.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.