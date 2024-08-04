RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 4 августа

Церковный праздник 4 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 4 августа, праздник - православные украинцы чтят память Андрея, архиепископа Критского по новому церковному календарю. В народе празднуют Андреев день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Согласно жизнеописанию, святой Андрей был немым до семи лет, пока причастие не принесло ему исцеления. После этого он стал изучать Священное Писание и богословские науки. В 14 лет вступил в монастырь преподобного Саввы Освященного у Иерусалима, где получил уважение благодаря своей суровой монашеской жизни.

Позже Андрей стал архидьяконом и был посланником патриарха Иерусалимского на VI Вселенском соборе, где отличился в борьбе с еретическими учениями благодаря своей образованности и благочестию. В правление императора Юстиниана II он стал архиепископом Гортины на Крите, где проявил себя как проповедник и поэт.

Проповеди Андрея отличались высоким стилем и гармонией, что делает его величайшим церковным оратором Византийской эпохи.

Андрей Критский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 4 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ругаться, ссориться с родными людьми
  • Делать большие покупки
  • Оставлять детей одними в помещении.

Сегодня нужно много работать по дому и на огороде - считается, что лень этого дня может привлечь горе.

Также наши предки собирали сегодня липовые цветки, поскольку верили, что они имели целительные силы. А вот рубить липовые деревья в этот день строго запрещалось.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Летает много ос - зима будет холодной
  • На деревьях желтеют листья - к ранней осени
  • Долго гремит гром - ненастье затянется
  • После дождя яркое солнце - скоро снова пойдет дождь
  • Листья папоротника скрутились вниз - будет хорошая погода
  • Лягушки вылезли из воды и прыгают - к осадкам
  • На небе появилась радуга - будет сильный дождь
  • В лесу много грибов и ягод - следует ожидать суровую зиму.

В народе праздник назывался Андреев день или Андрей Налива, ведь раньше считали, что к этому времени наливаются колосья овса. Также с нетерпением ожидают дождь, который в этот день предвещает обильный урожай и хорошую погоду.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Семен, Ирина, Дарья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
  • День железнодорожника
  • День судебного эксперта
  • День Национальной полиции Украины
  • День рождения шампанского.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь