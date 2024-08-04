Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 4 серпня

Сьогодні, 4 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять Андрія, архієпископа Критського за новим церковним календарем. У народі святкують Андріїв день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Згідно з життєписом, святий Андрій був німим до семи років, поки причастя не принесло йому зцілення. Після цього він почав вивчати Святе Письмо та богословські науки. У 14 років вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де здобув повагу завдяки своєму суворому чернечому життю.

Пізніше Андрій став архідияконом і був посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі, де відзначився в боротьбі з єретичними вченнями завдяки своїй освіченості та благочестю. За правління імператора Юстиніана II він став архієпископом Гортіни на Криті, де проявив себе як проповідник і поет.

Проповіді Андрія відрізнялися високим стилем і гармонією, що робить його видатним церковним оратором Візантійської епохи.

Андрій Критський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 4 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лаятися, сваритися з рідними людьми

Робити великі покупки

Залишати дітей одними в приміщенні.

Сьогодні потрібно багато працювати по дому і на городі - вважається, що лінощі цього дня можуть привабити горе.

Також наші пращури збирали сьогодні липові квіти, оскільки вірили, що вони мали цілющу силу. А ось рубати липові дерева цього дня суворо заборонялося.

Народні прикмети і традиції цього дня

Літає багато ос - зима буде холодною

На деревах жовтіє листя - до ранньої осені

Довго гримить грім - негода затягнеться

Після дощу яскраве сонце - скоро знову піде дощ

Листя папороті скрутилося вниз - буде гарна погода

Жаби вилізли із води та стрибають - до опадів

На небі з’явилася веселка - буде сильний дощ

У лісі багато грибів та ягід - слід очікувати сувору зиму.

В народі свято називалося Андріїв день або Андрій Налива, адже раніше вважали, що до цього часу наливаються колосся вівса. Також із нетерпінням чекають на дощ, який цього дня передвіщає багатий урожай і гарну погоду.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Олексій, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Ірина, Дарина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: