Какой праздник сегодня: приметы и запреты 4 августа
Сегодня, 4 августа, праздник - православные украинцы чтят память Андрея, архиепископа Критского по новому церковному календарю. В народе празднуют Андреев день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Согласно жизнеописанию, святой Андрей был немым до семи лет, пока причастие не принесло ему исцеления. После этого он стал изучать Священное Писание и богословские науки. В 14 лет вступил в монастырь преподобного Саввы Освященного у Иерусалима, где получил уважение благодаря своей суровой монашеской жизни.
Позже Андрей стал архидьяконом и был посланником патриарха Иерусалимского на VI Вселенском соборе, где отличился в борьбе с еретическими учениями благодаря своей образованности и благочестию. В правление императора Юстиниана II он стал архиепископом Гортины на Крите, где проявил себя как проповедник и поэт.
Проповеди Андрея отличались высоким стилем и гармонией, что делает его величайшим церковным оратором Византийской эпохи.
Андрей Критский (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 4 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ругаться, ссориться с родными людьми
- Делать большие покупки
- Оставлять детей одними в помещении.
Сегодня нужно много работать по дому и на огороде - считается, что лень этого дня может привлечь горе.
Также наши предки собирали сегодня липовые цветки, поскольку верили, что они имели целительные силы. А вот рубить липовые деревья в этот день строго запрещалось.
Народные приметы и традиции этого дня
- Летает много ос - зима будет холодной
- На деревьях желтеют листья - к ранней осени
- Долго гремит гром - ненастье затянется
- После дождя яркое солнце - скоро снова пойдет дождь
- Листья папоротника скрутились вниз - будет хорошая погода
- Лягушки вылезли из воды и прыгают - к осадкам
- На небе появилась радуга - будет сильный дождь
- В лесу много грибов и ягод - следует ожидать суровую зиму.
В народе праздник назывался Андреев день или Андрей Налива, ведь раньше считали, что к этому времени наливаются колосья овса. Также с нетерпением ожидают дождь, который в этот день предвещает обильный урожай и хорошую погоду.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Семен, Ирина, Дарья.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
- День железнодорожника
- День судебного эксперта
- День Национальной полиции Украины
- День рождения шампанского.
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.