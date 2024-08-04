Какой праздник сегодня: приметы и запреты 4 августа

Сегодня, 4 августа, праздник - православные украинцы чтят память Андрея, архиепископа Критского по новому церковному календарю. В народе празднуют Андреев день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Согласно жизнеописанию, святой Андрей был немым до семи лет, пока причастие не принесло ему исцеления. После этого он стал изучать Священное Писание и богословские науки. В 14 лет вступил в монастырь преподобного Саввы Освященного у Иерусалима, где получил уважение благодаря своей суровой монашеской жизни.

Позже Андрей стал архидьяконом и был посланником патриарха Иерусалимского на VI Вселенском соборе, где отличился в борьбе с еретическими учениями благодаря своей образованности и благочестию. В правление императора Юстиниана II он стал архиепископом Гортины на Крите, где проявил себя как проповедник и поэт.

Проповеди Андрея отличались высоким стилем и гармонией, что делает его величайшим церковным оратором Византийской эпохи.

Андрей Критский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 4 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ругаться, ссориться с родными людьми

Делать большие покупки

Оставлять детей одними в помещении.

Сегодня нужно много работать по дому и на огороде - считается, что лень этого дня может привлечь горе.

Также наши предки собирали сегодня липовые цветки, поскольку верили, что они имели целительные силы. А вот рубить липовые деревья в этот день строго запрещалось.

Народные приметы и традиции этого дня

Летает много ос - зима будет холодной

На деревьях желтеют листья - к ранней осени

Долго гремит гром - ненастье затянется

После дождя яркое солнце - скоро снова пойдет дождь

Листья папоротника скрутились вниз - будет хорошая погода

Лягушки вылезли из воды и прыгают - к осадкам

На небе появилась радуга - будет сильный дождь

В лесу много грибов и ягод - следует ожидать суровую зиму.

В народе праздник назывался Андреев день или Андрей Налива, ведь раньше считали, что к этому времени наливаются колосья овса. Также с нетерпением ожидают дождь, который в этот день предвещает обильный урожай и хорошую погоду.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Семен, Ирина, Дарья.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: