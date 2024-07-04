Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 4 липня

Сьогодні, 4 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого Андрія, архієпископа Критського та пам'ять святої преподобної Марти (була матір'ю Симеона Стовпника) за новим церковним календарем. У народі цей день називають Андріїв.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Андрій народився близько 660 року в Дамаску, що в Сирії. За переказами людей, був німим до 7 років. Потім прийняв християнську віру та отримав дар мови.
В ранньому віці прийняв постриг у монастирі святого Сави (в Єрусалимі). Там здобув гарну поглиблену освіту та перший духовний досвід. Став відомий завдяки своїм глибоким знанням Святого Письма і патристики (сукупність вчень отців церкви).
Пізніше Андрія призначили архідияконом і спеціальним посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі. Там він успішно протистояв єретичним вченням, демонструючи глибоке знання догматів Церкви та високий дух благочестя.
Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був обраний архієпископом міста Гортіни на острові Крит. На цьому посту він проявив себе як видатний оратор і поет. Проповіді Андрія Критського відрізнялися високим стилем і гармонійністю, що робить його одним з найвизначніших церковних ораторів Візантійської епохи.
Найвідоміший твір Андрія Критського - "Великий Канон", або "Канон покаяння". Його заведено читати під час Великого посту в Православній церкві. Складається з 250 тропів і є одним з найбільших літургійних творів.
У 692 році Андрій був призначений архієпископом Критським. Брав активну участь у церковному житті, відстоював православне віровчення та сприяв розвитку церковного співу.
Помер Святий Андрій у м. Ересос на острові Лесбос близько 740 року.
Ікона святого Андрія, архієпископа Критського (зображення: kyrios.org.ua)
Марта народилася в Константинополі в благочестивій, хрещеній родині. Вона вийшла заміж за чоловіка, ім'я якого не збереглося в історії. Саме вона народила сина Симеона, який пізніше став відомим як Симеон Стовпник Молодший.
Марта була відома своїми добрими справами, завжди допомагала бідним і нужденним і також проявляла милосердя та турботу про інших. Вона постійно зверталась до Бога у молитві та численних постах. Вважається справжнім взірцем християнської жінки, відданої Богу та своїй родині.
Марта відіграла ключову роль у вихованні свого сина Симеона, навчаючи його християнським чеснотам, молитві та аскезі. Саме завдяки її духовному наставництву, Симеон зміг стати великим святим. Мати підтримувала його у всіх рішеннях і подвигах, і особливо, коли той обрав шлях стовпничества (аскетичного життя на стовпі).
Марта померла в глибокій старості. Її життя і подвиги залишили глибокий слід у християнській традиції.
Ікона святої Марти, мати Симеона Стовпника (зображення: kyrios.org.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується виказувати жадібність. Якщо ви йдете в гості, обов'язково візьміть щось з собою, адже будь-які прояви жадібності цього дня, як вважається, призведуть до проблем із фінансами.
Наші пращури сьогодні відзначали свято Андріїв день. Вважалося, що колоски вівса починали наливатися з цього дня. У цей день було заведено молитися святому Андрію за багатий урожай та готувати вівсянку.
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Богдан, Дмитро, Олексій, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Марта, Ольга, Тетяна, Анастасія, Марія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.