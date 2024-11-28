Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 28 листопада

В четвер 28 листопада церква вшановує пам'ять святого мученика Стефана Нового, сповідника. В народі ця дата отримала назву "Сойчин день" завдяки специфічній поведінці птахів.

Про те, яке сьогодні свято, а також про головні заборони і традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Яке сьогодні свято в церковному календарі

Святий Стефан народився в 715 році. Його батьки були благочестивими християнами та проживали в Константинополі. За переказами, новонародженого принесли до храму та присвятили Богові.

В той час шанувальників святих ікон жорстоко переслідували. Тож родина Стефана була змушена тікати до Віфінії, а парубка віддали на виховання блаженному Іоану, який мешкав на горі святого Авксентія.

Прийнявши чернечий постриг, Стефан продовжив проповідувати після смерті Іоана. Однак, коли чутки про діяння шанувальників ікон дійшли до правителя, Стефана наказали заарештувати.

Після того, як спроби вмовити святого перейти до іконоборців зазнали невдачі, Стефана заслали на острів в Мармуровому морі - проте навіть там ігумен знайшов сподвижників.

Після цього святого переселили до в'язниці, де Стефан також створив монастир, молячись за прихожан. Тоді імператор оббрехав Стефана, розповівши воїнам, що святий хоче скинути його, правителя, з престолу. Розлючені піддані вбили святого, за що Константинополем пройшлася сильна буря, яка вразила єретиків.

Народні традиції та прикмети 28 листопада

Пращури називали 28 листопада "Сойчин день". Така назва виникла через повернення сойок до старого житла.

Якщо сьогодні прилетить сойка - буде хороша звістка

Сьогодні багато ляскають крилами гуси - скоро буде тепло

Якщо 28 листопада вночі випаде сніг - він пролежить довго, а якщо засніжить вдень - швидко розтане

Сьогодні сухо та холодно - до сухого та спекотного літа

Що не можна робити сьогодні

Щоб не зіпсувати енергетику 28 листопада, сьогодні не можна:

сваритися та вестися на провокації

уникати спілкування з рідними та друзями

позичати комусь сіль чи цукор

починати нові важливі справи

вживати алкоголь

перевантажуватися від роботи або фізичних вправ

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 28 листопада іменини у людей з такими іменами: Степан, Андрій, Петро, Костянтин, Василь, Ганна, Іван, Григорій, Павло, Микола, Олексій, Сергій, Данило.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Іван, Ілля, Григорій, Степан, Микола, Олександр.

Яке свято в світі 28 листопада

Сьогодні, 28 листопада, відзначають: