Какой праздник сегодня: приметы и запреты 28 ноября

В четверг 28 ноября церковь почитает память святого мученика Стефана Нового, исповедника. В народе эта дата получила название "Сойкин день" благодаря специфическому поведению птиц.

О том, какой сегодня праздник, а также о главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Стефан родился в 715 году. Его родители были благочестивыми христианами и проживали в Константинополе. По преданию, новорожденного принесли в храм и посвятили Богу.

В то время почитателей святых икон жестоко преследовали. Поэтому семья Стефана была вынуждена бежать в Вифинию, а юношу отдали на воспитание блаженному Иоанну, проживавшему на горе святого Авксентия.

Приняв монашеский постриг, Стефан продолжил проповедовать после смерти Иоанна. Однако, когда слухи о действиях почитателей икон дошли до правителя, Стефана приказали арестовать.

После того, как попытки уговорить святого перейти к иконоборцам потерпели неудачу, Стефана сослали на остров в Мраморном море - однако даже там игумен нашел сподвижников.

После этого святого переселили в тюрьму, где Стефан также создал монастырь, молясь о прихожанах. Тогда император оболгал Стефана, рассказав воинам, что святой хочет свергнуть его, правителя, с престола. Разъяренные подданные убили святого, за что Константинополем прошлась сильная буря, поразившая еретиков.

Народные традиции и приметы 28 ноября

Предки называли 28 ноября "Сойчин день". Такое название возникло из-за возвращения соек к старому жилью.

Если сегодня прилетит сойка - будет хорошая весть

Сегодня много хлопают крыльями гуси - скоро будет тепло

Если 28 ноября ночью выпадет снег - он пролежит долго, а если заснежит днем - быстро растает

Сегодня сухо и холодно - к сухому и жаркому лету

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не испортить энергетику 28 ноября, сегодня нельзя:

ссориться и вестись на провокации

избегать общения с родными и друзьями

одалживать кому-то соль или сахар

начинать новые важные дела

употреблять алкоголь

перегружаться от работы или физических упражнений

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 28 ноября именины у людей со следующими именами: Степан, Андрей, Петр, Константин, Василий, Анна, Иван, Григорий, Павел, Николай, Алексей, Сергей, Даниил.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Иоанн, Илья, Григорий, Степан, Николай, Александр.

Какой праздник в мире 28 ноября

Сегодня, 28 ноября, отмечают: