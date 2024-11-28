Какой праздник сегодня: приметы и запреты 28 ноября
В четверг 28 ноября церковь почитает память святого мученика Стефана Нового, исповедника. В народе эта дата получила название "Сойкин день" благодаря специфическому поведению птиц.
О том, какой сегодня праздник, а также о главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Стефан родился в 715 году. Его родители были благочестивыми христианами и проживали в Константинополе. По преданию, новорожденного принесли в храм и посвятили Богу.
В то время почитателей святых икон жестоко преследовали. Поэтому семья Стефана была вынуждена бежать в Вифинию, а юношу отдали на воспитание блаженному Иоанну, проживавшему на горе святого Авксентия.
Приняв монашеский постриг, Стефан продолжил проповедовать после смерти Иоанна. Однако, когда слухи о действиях почитателей икон дошли до правителя, Стефана приказали арестовать.
После того, как попытки уговорить святого перейти к иконоборцам потерпели неудачу, Стефана сослали на остров в Мраморном море - однако даже там игумен нашел сподвижников.
После этого святого переселили в тюрьму, где Стефан также создал монастырь, молясь о прихожанах. Тогда император оболгал Стефана, рассказав воинам, что святой хочет свергнуть его, правителя, с престола. Разъяренные подданные убили святого, за что Константинополем прошлась сильная буря, поразившая еретиков.
Народные традиции и приметы 28 ноября
Предки называли 28 ноября "Сойчин день". Такое название возникло из-за возвращения соек к старому жилью.
- Если сегодня прилетит сойка - будет хорошая весть
- Сегодня много хлопают крыльями гуси - скоро будет тепло
- Если 28 ноября ночью выпадет снег - он пролежит долго, а если заснежит днем - быстро растает
- Сегодня сухо и холодно - к сухому и жаркому лету
Что нельзя делать сегодня
Чтобы не испортить энергетику 28 ноября, сегодня нельзя:
- ссориться и вестись на провокации
- избегать общения с родными и друзьями
- одалживать кому-то соль или сахар
- начинать новые важные дела
- употреблять алкоголь
- перегружаться от работы или физических упражнений
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 28 ноября именины у людей со следующими именами: Степан, Андрей, Петр, Константин, Василий, Анна, Иван, Григорий, Павел, Николай, Алексей, Сергей, Даниил.
Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Иоанн, Илья, Григорий, Степан, Николай, Александр.
Какой праздник в мире 28 ноября
Сегодня, 28 ноября, отмечают:
- День работника системы финансового мониторинга в Украине
- День Красной планеты
- Всемирный день милосердия
- День благодарения
Ранее мы рассказывали о новых датах цикла праздников от Романа до Иордана.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайты ПЦУ, DayToday, Википедия.