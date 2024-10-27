Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 27 жовтня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Нестор - видатна особистість української історії, імовірно, уродженець Київщини. Він прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі, де здобув глибокі знання й активно займався церковними справами.

Одним із найвизначніших його досягнень стала "Повість минулих літ" - літопис, що є одним з основних джерел відомостей про давню Русь. У цьому творі Нестор зібрав та впорядкував інформацію про події з найдавніших часів до XII століття, поєднуючи різні літописні записи, щоб зберегти історичну пам'ять про народ і його героїв.

За переказами, Нестор прийняв мученицьку смерть через відданість християнській вірі та прагнення зберегти духовні цінності. Його жертовне життя та внесок у літописання залишили глибокий слід в історії, сприяючи формуванню національної ідентичності та розвитку релігійного життя в Україні. Спадщина Нестора досі нагадує про значення збереження історичної пам'яті та духовної культури.

Нестор Літописець (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 27 жовтня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Переїдати, вживати алкоголь

Пліткувати, наговорювати на інших

Давати пусті обіцянки

Відмовляти нужденним у допомозі.

Цей день сприятливий для генерального прибирання у домі. Наведення ладу не лише допоможе створити атмосферу затишку, але й наповнить ваш простір любов'ю і гармонією.

Народні прикмети і традиції цього дня

Пішов дощ - до м’якої, теплої зими

Зранку густий туман - буде відлига

Сильний вітер - скоро будуть опади

На деревах іній - до морозів.

Сьогодні варто виділити час для молитви. У моменти самотності ви зможете краще відчути присутність святих, які готові допомогти здійснити ваше найзаповітніше бажання.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: