Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 октября

Сегодня, 27 октября, свято - православные украинцы чтят память святого мученика Нестора по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Нестор - выдающаяся личность украинской истории, вероятно, уроженец Киева. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, где получил глубокие знания и активно занимался церковными делами.
Одним из самых выдающихся его достижений стала "Повесть временных лет" - летопись, являющаяся одним из основных источников сведений о древней Руси. В этом произведении Нестор собрал и упорядочил информацию о событиях с древнейших времен до XII века, сочетая разные летописные записи, чтобы сохранить историческую память о народе и его героях.
По преданию, Нестор принял мученическую смерть из-за преданности христианской вере и стремления сохранить духовные ценности. Его жертвенная жизнь и вклад в летописание оставили глубокий след в истории, способствуя формированию национальной идентичности и развитию религиозной жизни в Украине. Наследие Нестора по-прежнему напоминает о значении сохранения исторической памяти и духовной культуры.
Нестор Летописец (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Этот день благоприятен для генеральной уборки дома. Наведение строя не только поможет создать атмосферу уюта, но и наполнит ваше пространство любовью и гармонией.
Сегодня следует выделить время для молитвы. В моменты одиночества вы сможете лучше ощутить присутствие святых, которые готовы помочь осуществить ваше заветное желание.
Сегодня именины празднуют: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.