Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 октября

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Нестор - выдающаяся личность украинской истории, вероятно, уроженец Киева. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, где получил глубокие знания и активно занимался церковными делами.

Одним из самых выдающихся его достижений стала "Повесть временных лет" - летопись, являющаяся одним из основных источников сведений о древней Руси. В этом произведении Нестор собрал и упорядочил информацию о событиях с древнейших времен до XII века, сочетая разные летописные записи, чтобы сохранить историческую память о народе и его героях.

По преданию, Нестор принял мученическую смерть из-за преданности христианской вере и стремления сохранить духовные ценности. Его жертвенная жизнь и вклад в летописание оставили глубокий след в истории, способствуя формированию национальной идентичности и развитию религиозной жизни в Украине. Наследие Нестора по-прежнему напоминает о значении сохранения исторической памяти и духовной культуры.

Нестор Летописец (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 27 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Переедать, употреблять алкоголь

Сплетничать, наговаривать на других

Давать пустые обещания

Отказывать нуждающимся в помощи.

Этот день благоприятен для генеральной уборки дома. Наведение строя не только поможет создать атмосферу уюта, но и наполнит ваше пространство любовью и гармонией.

Народные приметы и традиции этого дня

Пошел дождь - к мягкой, теплой зиме

Утром густой туман - будет оттепель

Сильный ветер - скоро будут осадки

На деревьях иней - к морозам.

Сегодня следует выделить время для молитвы. В моменты одиночества вы сможете лучше ощутить присутствие святых, которые готовы помочь осуществить ваше заветное желание.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: