Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 27 жовтня
Сьогодні, 27 жовтня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Нестора за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Нестор - видатна особистість української історії, імовірно, уродженець Київщини. Він прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі, де здобув глибокі знання й активно займався церковними справами.
Одним із найвизначніших його досягнень стала "Повість минулих літ" - літопис, що є одним з основних джерел відомостей про давню Русь. У цьому творі Нестор зібрав та впорядкував інформацію про події з найдавніших часів до XII століття, поєднуючи різні літописні записи, щоб зберегти історичну пам'ять про народ і його героїв.
За переказами, Нестор прийняв мученицьку смерть через відданість християнській вірі та прагнення зберегти духовні цінності. Його жертовне життя та внесок у літописання залишили глибокий слід в історії, сприяючи формуванню національної ідентичності та розвитку релігійного життя в Україні. Спадщина Нестора досі нагадує про значення збереження історичної пам'яті та духовної культури.
Нестор Літописець (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 27 жовтня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити і сваритися
- Переїдати, вживати алкоголь
- Пліткувати, наговорювати на інших
- Давати пусті обіцянки
- Відмовляти нужденним у допомозі.
Цей день сприятливий для генерального прибирання у домі. Наведення ладу не лише допоможе створити атмосферу затишку, але й наповнить ваш простір любов'ю і гармонією.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Пішов дощ - до м’якої, теплої зими
- Зранку густий туман - буде відлига
- Сильний вітер - скоро будуть опади
- На деревах іній - до морозів.
Сьогодні варто виділити час для молитви. У моменти самотності ви зможете краще відчути присутність святих, які готові допомогти здійснити ваше найзаповітніше бажання.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Скорпіони.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День української писемності та мови
- День автомобіліста
- Міжнародний день тещі
- Міжнародний день плюшевого ведмедика.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.