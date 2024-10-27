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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 октября

Воскресенье 27 октября 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 октября Какой церковный праздник 27 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 27 октября, свято - православные украинцы чтят память святого мученика Нестора по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Нестор - выдающаяся личность украинской истории, вероятно, уроженец Киева. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, где получил глубокие знания и активно занимался церковными делами.

Одним из самых выдающихся его достижений стала "Повесть временных лет" - летопись, являющаяся одним из основных источников сведений о древней Руси. В этом произведении Нестор собрал и упорядочил информацию о событиях с древнейших времен до XII века, сочетая разные летописные записи, чтобы сохранить историческую память о народе и его героях.

По преданию, Нестор принял мученическую смерть из-за преданности христианской вере и стремления сохранить духовные ценности. Его жертвенная жизнь и вклад в летописание оставили глубокий след в истории, способствуя формированию национальной идентичности и развитию религиозной жизни в Украине. Наследие Нестора по-прежнему напоминает о значении сохранения исторической памяти и духовной культуры.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 27 октября

Нестор Летописец (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 27 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Переедать, употреблять алкоголь
  • Сплетничать, наговаривать на других
  • Давать пустые обещания
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Этот день благоприятен для генеральной уборки дома. Наведение строя не только поможет создать атмосферу уюта, но и наполнит ваше пространство любовью и гармонией.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Пошел дождь - к мягкой, теплой зиме
  • Утром густой туман - будет оттепель
  • Сильный ветер - скоро будут осадки
  • На деревьях иней - к морозам.

Сегодня следует выделить время для молитвы. В моменты одиночества вы сможете лучше ощутить присутствие святых, которые готовы помочь осуществить ваше заветное желание.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День украинской письменности и языка
  • День автомобилиста
  • Международный день тещи
  • Международный день плюшевого мишки.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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