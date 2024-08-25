Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого апостола Тита і святого апостола Вартоломея за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Тит, походив з язичницької родини, ймовірно, з Греції або Римської імперії. Під впливом апостола Павла він прийняв християнство і став його відданим учнем. Як один із найближчих сподвижників Павла, Тит супроводжував його під час місіонерських подорожей і допомагав у вирішенні складних ситуацій у місцевих церквах.
Однією з найважливіших його місій було керівництво Церквою на Криті, де він став єпископом. Апостол Павло написав Послання до Тита, яке містить настанови щодо організації церкви, призначення пресвітерів і подолання пасторських викликів. Тит продовжував служити Церкві до кінця свого життя, померши в глибокій старості, залишивши по собі значний духовний спадок.
Апостол Тит (зображення: Вікіпедія)
Вартоломей, ім'я якого в перекладі з грецької означає "син Толомея", часто ототожнюється з Натанаїлом з Кани Галилейської. Він був одним із перших учнів, яких до Христа привів апостол Филип. Ісус назвав його "справжнім ізраїльтянином, у якому немає лукавства", що підкреслює його щирість і відданість.
Після Вознесіння Христа Вартоломей вирушив проповідувати Євангеліє в різні регіони, зокрема в Малу Азію, Індію, Вірменію та інші частини Східної Європи. Він активно працював серед язичників, засновуючи християнські громади і звертаючи до віри багатьох людей. Вартоломей зазнав мученицької смерті: за однією версією його здерли шкіру живцем, а потім розіп'яли або обезголовили.
Місце його мученицької смерті точно не встановлено, але передання вказують на Албанополь (сучасний Азербайджан) або Вірменію як на ймовірні місця його страти.
Страждання апостола Варфоломія (зображення: Вікіпедія)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
У давнину наші предки проводили обряд для збереження молодості та краси. Вони опускали в миску з водою срібний предмет і вмивалися цією водою. Вірили, що срібло передає воді цілющі властивості, які допомагають підтримувати молодість і здоровий вигляд шкіри.
Цього дня традиційно особливо шанували гриби. Збирали та сушили їх, маринували, щоб потім вживати взимку. Вважається, що це був останній день, коли можна було засолити гриби на зиму.
Сьогодні іменини святкують: Іван, Володимир, Мойсей.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми пояснювали чому темніє хрестик? Що кажуть забобони і церква.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.