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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 25 августа

Церковный праздник 25 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 25 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола Тита и святого апостола Вартоломея по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Святой апостол Тит

Тит, происходил из языческой семьи, вероятно, из Греции или Римской империи. Под влиянием апостола Павла он принял христианство и стал его преданным учеником. Как один из ближайших сподвижников Павла, Тит сопровождал его во время миссионерских путешествий и помогал в разрешении сложных ситуаций в местных церквях.

Одной из важнейших его миссий было руководство Церковью на Крите, где он стал епископом. Апостол Павел написал Послание Титу, содержащее наставления по организации церкви, назначению пресвитеров и преодолению пасторских вызовов. Тит продолжал служить Церкви до конца своей жизни, умерший в глубокой старости, оставив после себя значительное духовное наследие.

Апостол Тит (изображение: Википедия)

Святой Вартоломей

Вартоломей, имя которого в переводе с греческого означает "сын Толомея", часто отождествляется с Нафанаилом из Каны Галилейской. Он был одним из первых учеников, которых ко Христу привел апостол Филипп. Иисус назвал его "настоящим израильтянином, в котором нет лукавства", что подчеркивает его искренность и преданность.

После Вознесения Христа Вартоломей отправился проповедовать Евангелие в разные регионы, в частности, в Малую Азию, Индию, Армению и другие части Восточной Европы. Он активно работал среди язычников, основывая христианские общины и обращая к вере многих людей. Вартоломей потерпел мученическую смерть: по одной версии его содрали кожу заживо, а затем распяли или обезглавили.

Место его мученической смерти точно не установлено, но передачи указывают на Албанополь (современный Азербайджан) или Армению как на вероятные места его казни.

Страдание апостола Варфоломея (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Оставлять детей без присмотра
  • Носить украшения из янтаря
  • Заниматься ремонтом и строительством
  • Топтать грибы.

В древности наши предки совершали обряд для сохранения молодости и красоты. Они опускали в миску с водой серебряный предмет и умывались этой водой. Верили, что серебро передает воде целебные свойства, помогающие поддерживать молодость и здоровый вид кожи.

Народные приметы и традиции 25 августа

  • Перелетные птицы садятся на крышу - к дождевой осени
  • Листья еще не опадают - зима будет мягкой и придет поздно
  • Птицы посидели на верхушках деревьев - к быстрому похолоданию
  • В лесу много грибов - зима будет суровой и длинной.

В этот день традиционно особенно чтили грибы. Собирали и сушили их, мариновали, чтобы потом употреблять зимой. Считается, что это был последний день, когда можно было засолить грибы на зиму.

У кого сегодня день ангела

Сегодня именины празднуют: Иоанн, Владимир, Моисей.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Ровно
  • День города Донецк
  • День шахтера.

Раньше мы объясняли почему темнеет крестик? Что говорят суеверия и церковь.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это - объяснение церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

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