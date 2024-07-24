Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 24 липня

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Борис, який у хрещенні отримав ім'я Роман, та Гліб, хрещений як Давид, народилися у 980-х роках. Вони були улюбленими синами Володимира Великого, який прагнув утвердити християнство на Русі після його прийняття в 988 році. Борис був князем Ростова, а Гліб - князем Мурома.

Після смерті Володимира у 1015 році його син Святополк Окаянний мав намір захопити владу, тому змовився проти своїх братів. Святополк послав убивць до Бориса, який у той час перебував на річці Альта зі своїм військом. Борис відмовився чинити опір і був убитий вночі 24 липня 1015 року. Гліб також був убитий за наказом Святополка приблизно у вересні того ж року.

Руська Православна Церква канонізувала Бориса і Гліба у 1071 році за їхню вірність християнській вірі та небажання проливати кров. Їхня мученицька смерть стала символом братерської любові та миролюбства. Борис і Гліб були першими святими, канонізованими на Русі, що свідчило про розвиток християнської свідомості та культури на цих землях.

Святі благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб (зображення: cerkva.info)

Що не можна робити сьогодні, 24 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Відмовляти нужденним у допомозі

Займатися важкою фізичною працею

Вживати алкогольні напої.

Жінкам не рекомендується ходити з розпущеним волоссям, адже вважалося, що в ньому могла заплутатися нечиста сила. Також під час грози не можна залишати вікна відчиненими., бо в будинок може потрапити нечиста сила, яка нашкодить усій родині.

Народні прикмети і традиції цього дня

Вранці іде дощ - зима буде сніжною

Павуки плетуть міцну павутину - до затяжної зливи

Роса не висохла до полудня - насувається гроза

Мухи активно літають та кусаються - до сонячної погоди

Вітер з півдня - скоро погіршиться погода.

Селяни на цей день уникали роботи в полі, оскільки вважали, що це може призвести до пожежі. Віряни обов'язково відвідували храм, молилися святим Борису та Глібу, просячи їх про зцілення від хвороб.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Давид, Іван, Анатолій, Опанас, Борис, Микола, Роман, Гліб, Христина.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: