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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 24 июля

Среда 24 июля 2024 06:00
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Какой праздник сегодня: приметы и запреты 24 июля Церковный праздник 24 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 24 июля, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Бориса и Глеба по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Борис, получивший в крещении имя Роман, и Глеб, крещенный как Давид, родились в 980-х годах. Они были любимыми сыновьями Владимира Великого, стремившегося утвердить христианство на Руси после его принятия в 988 году. Борис был князем Ростова, а Глеб – князем Мурома.

После смерти Владимира в 1015 году его сын Святополк Окаянный намеревался захватить власть, поэтому сговорился против своих братьев. Святополк послал убийц к Борису, который в то время находился на реке Альте со своим войском. Борис отказался сопротивляться и был убит ночью 24 июля 1015 года. Глеб также был убит по приказу Святополка примерно в сентябре того же года.

Русская Православная Церковь канонизировала Бориса и Глеба в 1071 году за верность христианской вере и нежелание проливать кровь. Их мученическая смерть стала символом братской любви и миролюбия. Борис и Глеб были первыми святыми, канонизированными на Руси, что свидетельствовало о развитии христианского сознания и культуры на этих землях.

Какой праздник сегодня: приметы и запреты 24 июля

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (изображение: cerkva.info)

Что нельзя делать сегодня, 24 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Отказывать нуждающимся в помощи
  • Заниматься тяжелым физическим трудом
  • Употреблять алкогольные напитки.

Женщинам не рекомендуется ходить с распущенными волосами, ведь считалось, что в них могла запутаться нечистая сила. Также во время грозы нельзя оставлять окна открытыми, потому что в дом может попасть нечистая сила, которая навредит всей семье.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром идет дождь - зима будет снежной
  • Пауки плетут крепкую паутину - к затяжному ливню
  • Роса не высохла до полудня - надвигается гроза
  • Мухи активно летают и кусаются - к солнечной погоде
  • Ветер с юга - скоро ухудшится погода.

Крестьяне избегали работы в поле, поскольку считали, что это может привести к пожару. Верующие обязательно посещали храм, молились святым Борису и Глебу, прося их об исцелении от болезней.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Давид, Иван, Анатолий, Афанасий, Борис, Николай, Роман, Глеб, Кристина.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День финансового работника
  • Международный день заботы о себе
  • День рождения растворимого кофе
  • День текилы (США).

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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