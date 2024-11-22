Яке свято сьогодні: прикмети і заборони 22 листопада

Історія церковного свята

Святий Филимон був один із 70 апостолів Христа. Разом з дружиною Апфією він жив у місті Колоси - був єпископом міста Гази, поширював Боже Слово та допомагав бідним та знедоленим.

Однак за гонінь християн під час правління Нерона розлючені єретики увірвалися до храму, з якого не втекли лише Филимон, Апфія та Архип. Від завданих травм святі померли мученицькою смертю.

Филимон, Апфія та Архип (зображення: andriyivska-tserkva.kiev.ua)

Ярополк Ізяславич став першим Королем Русі. Відомо, що він народився не пізніше в 50-х років XI століття та був онуком Ярославом Мудрого.

Ярополк жив часи міжусобиць - боротьби з братами та родичами за престол. Тож, коли Святослав Ярославич, дядько Ярополка, став Великим князем, Ярослав подався за допомогою в поверненні престолу до Риму, до папи Григорія VII.

Ярополка коронували і надали йому лен Святого престолу на Руське Королівство. Втім, після цього Ярополку все одно довелося воювати за князівство з родичами.

Вважається, що Ярополк був одним з засновників культу Бориса і Гліба, апостолів Петра і Павла на теренах України.

Точна дата канонізації Ярополка невідома, це сталося орієнтовно в XII столітті. Також за своє життя Ярополк Ізяславич заповідав багато земель Лаврі.

Ярополк Ізяславич (зображення: Вікіпедія)

Прокопій читець, якого також називають Прокопій Кесарійський, жив в Єрусалимі в III столітті. Своє прізвисько Прокопій отримав завдяки діяльності - був читцем при церкві Кесарії Палестинської, проповідував та вів християнський спосіб життя.

Святитель відомий перекладом Святого Письма сирійською мовою, а також даром зцілювати хворих. Коли язичник-правитель Флавіан наказав Прокопію зректися віри, святий відмовився, за що його стратили.

Що не можна робити 22 листопада

Щоб не накликати нещастя, сьогодні не можна:

бажати зла знайомим - негатив може повернутися

вирушати в подорожі - дорога буде складною

позичати комусь цукор або сіль - може піти щастя

лихословити або сваритися

вживати жирну їжу та алкоголь

Народні прикмети і традиції

Якщо на Прокопія морози - скоро йтиме мокрий сніг, але буде теплішати

Сьогодні хороша погода - до холодної зими

Якщо 22 листопада до селищ близько підходять вовки - зима буде холодна і триватиме на початку весни

22 листопада - Післясвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. До Діви Марії цього дня звертаються за жіночим щастям та добробутом для дітей.

В народі цей день називали Прокоп'євим. Якщо цього дня вже лежав сніг, починали розчищати дороги - вважалося, що вони триматимуться до весни.

В молитвах до святого Прокопія просять здоров'я собі та близьким. Також діють заборони Різдвяного Посту.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 22 листопада день ангела святкують: Олексій, Василь, Володимир, Іван, Максим, Ілля, Марк, Борис, Михайло, Петро, Павло, Федір.

Також за старим стилем сьогодні іменини у власників імен: Олександр, Федір, Антон, Семен, Іван, Віктор, Ілля, Дмитро, Костянтин, Йосип, Олексій, Нестор.

Що відзначають 22 листопада в світі

Сьогодні в світі відзначають такі пам'ятні дати і свята: